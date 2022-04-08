▲ 488 萬起！Maserati Levante GT【Sport】限量 9 席上市

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跑格掛帥





為了契合 Levante GT 的運動特性，Maserati 原廠特別推出【Sport】內外裝套件，首先映入眼簾的是 Modena 甚或是Trofeo 車款才得以配置的【Sport】空力套件：運動化前保桿以 A 字型穩定翼搭配加大進氣格柵，配合運動化後保桿及尾翼，提供更強的下壓力及氣流效應；升級至 380mm 打孔通風碟的前六活塞煞車系統，搭配紅色剎車卡鉗及黑色 20 吋 Efesto 輕量化鋁圈，使得 Levante GT【Sport】外型更具張力。





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內裝也同步調整：雙前座椅升級成包覆功能更優越的運動型座椅，並保有 12 向電動調整及駕駛座記憶功能；標準式樣方向盤也同步升級至運動型速度感應式方向盤，再搭配 INOX 運動式樣金屬腳踏板、金屬換檔撥片等配備。





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滿配的主被動駕馭科技





Levante GT【Sport】標配智慧型 LED 矩陣頭燈以及完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統：Maserati 智慧型 LED 矩陣頭燈可以大幅度增加駕駛人對障礙物的反應距離，再透過智慧型系統轉換照明模式，能有效避免對前車和對向來車造成眩光，也可於彎道中主動照亮視覺暗角；不論在市區行駛、高速奔馳或不良天候下，都有對應的照明模式。而 ADAS 先進駕駛輔助系統則包含 ACC (Adaptive Cruise Control) 主動式定速巡航、FCW (Forward Collision Warning Plus) 進階緊急煞車輔助系統、ABSA (Active Blind Spot Assist) 主動式盲點偵測輔助系統、LKA (Lane Keeping Assist) 主動式車道維持輔助系統以及 360 度環繞影像等配備。





Levante GT【Sport】更標配可調氣壓懸吊、可調電子阻尼、機械式後軸限滑差速器：前後軸主動式 6 段氣壓懸吊可控制最多8.5公分的底盤高度調整，輔以可針對個別避震器調整軟硬的 Skyhook 電子阻尼、 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統、以及能夠大幅提昇車輛循跡性及激烈操駕輸出表現的限滑差速器。





限量引進





Levante GT【Sport】車款僅引進 9 輛，即日起可預約鑑賞，可致電專線：412-8968或透過官方網站預約： https://bit.ly/PRESS_LVGT



