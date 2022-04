我是廣告 請繼續往下閱讀

Kia EV6 摘下 2022 歐洲年度風雲車桂冠後依然獲獎不斷,近日又在 2022 年的國際知名的紅點設計獎(Red Dot Awards)中奪下年度最大獎「Best of the Best Car Design」的殊榮,同時也拿下創新產品(Innovative Products)獎。自從 2009 年 Kia Soul 首度拿下紅點設計獎後, 截至目前為止,Kia 累計已共有 27 款車獲得深具公信力的紅點設計獎,Kia EV6 同時也是 Kia 第 6 個獲得年度最大獎「Best of the Best Car Design」榮譽的車款。