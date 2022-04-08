加速惠來產業園區審查 議員：根本解決人口流失良方

彰化縣人口即將跌破125萬，縣政府雖祭出「來彰化送好禮」專案，但仍擋不住人口流失趨勢。為此，地方普遍希望縣政府能加速審查產業園區的進度，讓更多產業進駐彰化，帶動地方發展，也創造就業機會，才是增加人口的根本之道。





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民進黨籍彰化縣議員莊陞漢日前在臨時會質詢時，特別秀出「125及319」2個數字，他提醒縣府官員，人口數若跌破125萬人，副縣長會少一人，雖然縣府鼓勵戶籍遷入彰化可獲得3000元禮金，卻未見成效。他質疑，為何新北、桃園、台中、台南這四都不需要小確幸，就能吸引人口遷入？





彰化縣議員莊陞漢特別關心縣內三個產業園區的審查進度，尤其是設在台灣民俗村原址的惠來產業園區，他支持這件開發案，認為縣府應該加速產業園區審查進度，加速合法產業用地供給，加速優勢產業在縣內設廠，相關進度要跟上產業需求，人口才不會外流。此外，當民眾有疑慮時，縣府官員也應該要清楚的說明。





▲民進黨籍彰化縣議員莊陞漢認為，彰化縣的人口一直下滑，升格拉警報。（圖／彰化縣議會提供）

惠來產業園區的開發案，目前正由彰化縣政府進行環評、水土保持等審查，負責開發的達觀工程顧問公司都市計畫技師古昌杰說，這裡將是中部科技廊帶的關鍵藍圖，中台灣的產業強項是精密機械的製造，從中科后里園區一直往南延伸到中科二林園區，已經具體形成產業廊帶，台灣民俗村若轉型成產業園區，可以在科技廊帶上做非常有效的填補。





對於外界的疑慮，古昌杰表示，園區開發過程會維持土方平衡，不會有任何土方外運外棄。規劃污水處理廠的放流水，即使已經達到排放標準，也會全數回收再利用，對外零排放，完全隔絕園區外部水體污染的可能。這件開發案開過正式的公聽會，將近三百位鄉親到場，會中大家一致支持產業園區的開發，它不是要做火葬場，也不是要做納骨塔，未來希望能夠活化地方產業，創造就業機會。









