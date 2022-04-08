AAI車隊主辦 STS 超級房車全國系列賽正式啟動，期許成為亞洲規格第一賽事

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首年舉辦的『2022 STS超級房車全國系列賽』預計舉辦四場賽事，時間為 : 4月29日到5月1日、6月24日到6月26日、8月18日到8月21日以及10月28日到10月30日，地點在台中后里麗寶國際賽車場G2賽道。
為主辦該項賽事，陳俊杉特成立STS賽事運動公司，並於4月8日舉辦媒體分享會，現場展示兩輛剛剛運抵台灣，最高規格嶄新的 TCR賽車，董事長陳俊杉站在 TCR賽車前正式宣布 :『2022 STS 超級房車全國系列賽』今年規劃至少六個組別，分別是 : TCR TAIWAN 組、Turbo組、S2000組、N2000組、TTCC組與 NTCC組，另外，賽事期間還會規畫有單一品牌之統規獨走賽，目前已確定的將會是Toyota年初已公布的GR統規賽，另一歐系品牌則在規畫中，整體賽事內容非常豐富，級別自一般素人也能體驗的品牌統規獨走賽至完全符合國際一線的TCR組別，為台灣帶來一整個周末與國際規格同步的賽車活動。
這次賽事組別之多之豐富，絕對能讓喜歡不同車款競技的車迷朋友們一飽眼福讚嘆不已。除了賽車吸睛知名的四分衛樂團也意外現身記者會，原來也是重度賽車迷的他們預計將在四月首場賽事的選手之夜獻唱，絕對會讓參加活動的參與者更加熱血沸騰 。
除了已經規劃的六個組別，陳俊杉更透露，STS賽事運動公司已經與國際TCR 組織 WSC 正式簽約成為會員，取得『 TCR Taiwan』台灣賽事的獨家主辦權，只要整體環境條件許可，也就是說上述的TCR Taiwan組別，是經過國際TCR 組織 WSC認證之賽事，未來比賽除了所有規則都會依循TCR國際規範，賽事期間，WSC也會派員來台執行車輛的規範驗證工作，公平性完全與全球各地舉辦多年的TCR賽事相同；同時，STS賽事運動公司希望能在年底舉辦TCR國際邀請賽，並期待未來能爭取成為 TCR Asia的台灣分站比賽。倘若順利成行，將是首次有這樣高規格賽事在台灣舉行，對於推廣專業賽車運動與提升國際能見度都會是大大加分。
征戰多年的杉哥表示，從車手、經營車隊至本次主辦台灣全國系列賽，將秉持一貫做到最佳的精神，期望讓『2022 STS超級房車全國系列賽』成為全亞洲最頂尖的賽車活動。
目前，『2022 STS 超級房車全國系列賽』四月份比賽日前已經開放報名，STS賽事運動公司指出，本年度四場比賽，廣大車迷朋友除了可到台中麗寶國際賽車場現場購票觀賽外，也邀請民視專業團隊協助製播，屆時透過網路及有線電視頻道轉播比賽，讓全台民眾都能觀賞到高規格高張力的專業賽事。
此外，許多贊助廠商得知本年度有這樣的賽事，紛紛表達希望共襄盛舉，STS賽事運動公司表示，賽事正式舉辦前會再另行公布贊助單位與合作夥伴，歡迎各界一起參與，讓台灣的賽車運動更加蓬勃，勢必能帶起風潮，吸引更多民眾 支持賽車運動。