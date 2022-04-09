▲ STS 超級房車全國系列賽正式啟動 再次引爆台灣賽車熱

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『2022 STS 超級房車全國系列賽』今年預計舉辦四場賽事，時間為: 四月二十 九日到五月一日、六月二十四日到六月二十六日、八月十八日到八月二十一日 以及十月二十八日到十月三十日，地點在台中后里麗寶國際賽車場 G2 賽道。 主辦單位 STS 賽事運動公司於四月八日舉辦媒體分享會，現場展示兩輛剛剛運 抵台灣，最高規格嶄新的 TCR 賽車，董事長陳俊杉站在 TCR 賽車前正式宣布: 『2022 STS 超級房車全國系列賽』今年規劃至少六個組別，分別是: TCR TAIWAN 組、Turbo 組、S2000 組、N2000 組、TTCC 組與 NTCC 組。
此次賽事組別之多之豐富，能讓喜歡不同車款競技的車迷朋友們一飽眼福，除了賽車吸睛，知名的四分衛樂團也意外現身記者會，原來也是重度賽車迷的他們，預計將在四月首場賽事的選手之夜獻唱，讓參加活動民眾更熱血沸騰。
除了已經規劃的六個組別，陳俊杉更透露，STS 賽事運動公司已經與國際TCR 組織 WSC 正式簽約成為會員，取得『TCR TAIWAN』台灣賽事的獨家主辦 權，只要整體環境條件許可，希望能在年底舉辦 TCR 國際邀請賽，並期待未來 能爭取成為 TCR ASIA 的台灣分站比賽。倘若順利成行，將是首次有這樣高規 格賽事在台灣舉行，對於推廣專業賽車運動與提升國際能見度都會是大大加 分。
『2022 STS 超級房車全國系列賽』四月份比賽日前已經開放報名，STS 賽事運 動公司指出，今年的四場比賽，廣大車迷朋友除了可到台中麗寶國際賽車場現 場購票觀賽外，也邀請民視專業團隊協助製播，屆時透過網路及有線電視頻 道，全台民眾都能觀賞到高規格高張力的專業賽事。此外，許多贊助廠商得知 今年有這樣的賽事，紛紛表達希望共襄盛舉，STS 賽事運動公司表示，賽事正 式舉辦前會再另行公布贊助單位與合作夥伴，歡迎各界一起參與，讓台灣的賽 車運動更蓬勃，相信一定會吸引更多民眾支持賽車運動。