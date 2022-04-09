▲ Ionex 3.0 目標年底前花蓮設立 60 座換電站！花蓮專賣店與快閃店「開店大吉」

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4 月 9 日當天，柯俊斌執行長親自騎乘 Ionex 3.0 電動機車車款於花蓮縣太魯閣牌樓合影，象徵 Ionex 跨越中央山脈前進東部服務之決心；下一站則來到即將於五月初正式開幕的花蓮 Ionex 專賣店（花蓮市建國路 150 號），親自為花蓮 Ionex 專賣店捎來「開店大吉」之祝福；第三站則來到一連於 4 月 8~9 日與 4 月 22~24 日舉辦快閃活動的花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店親自站台，快閃店所精心規劃精彩的活動與安倍優特技表演，勢必成為東部民眾四月期間假日休閒的新打卡熱點，柯俊斌執行長竭誠歡迎東部民眾前往體驗與預購！
呼應政府 2050 淨零政策 KYMCO 加速 Ionex 3.0 佈局更以新資費方案抗通膨
Ionex 3.0 於 2022 年電力全開，目標於今年底前完成 2,000 座換電站，同時加速 Ionex 專賣店的設立。Ionex 3.0 積極佈局，切合全球電動載具發展趨勢，更與國內能源政策相符。光陽工業執行長柯俊斌表示：「一如先前國發會協同環保署、科技部、經濟部、交通部與內政部所共同宣布的『台灣 2050 淨零排放路徑與策略』中所提的，積極推動能源、產業、生活、社會四大轉型策略，期望於 2040 年達成 100% 電動機車市售比例為目標。KYMCO 也期望能帶領台灣機車產業邁入電動化時代，一同邁向更環保的未來。」
柯俊斌執行長也肯定政府的補助政策，近年來台灣各地政府透過補助獎勵方式提升電動車、電動機車銷售佔比，成效卓著，以花蓮縣政府為例，今年針對汰舊換新電動機車最高補助可達新台幣 21,300 元，更為市場注入一劑強心針。面對當前換電資費漲聲四起之氛圍，Ionex反而逆勢操作，不漲反降抗通膨，以全新資費方案搭配免費換電優惠，讓消費者更易入手。柯俊斌執行長也呼籲未來政府在施行「台灣 2050 淨零排放路徑與策略」之路上，能持續加強補助力道，同時加速補助方案的制定速度，提升消費者信心，強化老舊機車汰換與新購電動機車的速度。