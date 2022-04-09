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Ionex 3.0 目標年底前花蓮設立 60 座換電站！花蓮專賣店與快閃店「開店大吉」

▲ Ionex 3.0 目標年底前花蓮設立 60 座換電站！花蓮專賣店與快閃店「開店大吉」
▲ Ionex 3.0 目標年底前花蓮設立 60 座換電站！花蓮專賣店與快閃店「開店大吉」

2GameSome - 有車賞

2022-04-09 15:55:00

KYMCO 年初宣布要以「三向維度」將 Ionex 3.0 佈局全台，針對東部地區於今日（4/9）傳來捷報！花蓮 Ionex 專賣店即將「開店大吉」，五月專賣店正式開幕前，搶先在四月連兩個週末選擇花蓮大遠百舉辦消費者體驗活動，特別邀請日本「孤輪王」安倍優孤輪特技！同時宣告目標今年將於花蓮設立 60 座換電站，邀請東部民眾前往體驗 Ionex 能源網絡的便利性與 Ionex 3.0 車款的「電力」表現。

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Ionex 專賣店五月開幕  花蓮大遠百快閃店率先熱身

4 月 9 日當天，柯俊斌執行長親自騎乘 Ionex 3.0 電動機車車款於花蓮縣太魯閣牌樓合影，象徵 Ionex 跨越中央山脈前進東部服務之決心；下一站則來到即將於五月初正式開幕的花蓮 Ionex 專賣店（花蓮市建國路 150 號），親自為花蓮 Ionex 專賣店捎來「開店大吉」之祝福；第三站則來到一連於 4 月 8~9 日與 4 月 22~24 日舉辦快閃活動的花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店親自站台，快閃店所精心規劃精彩的活動與安倍優特技表演，勢必成為東部民眾四月期間假日休閒的新打卡熱點，柯俊斌執行長竭誠歡迎東部民眾前往體驗與預購！

柯俊斌執行長親自騎乘 Ionex 3.0 電動機車車款於花蓮縣太魯閣牌樓合影。
柯俊斌執行長親自騎乘 Ionex 3.0 電動機車車款於花蓮縣太魯閣牌樓合影。
Ionex 3.0 正式前進東部花蓮，特地於中橫公路花蓮入口處合影，別具意義。
Ionex 3.0 正式前進東部花蓮，特地於中橫公路花蓮入口處合影，別具意義。
花蓮 Ionex 專賣店（花蓮市建國路 150 號）將於五月初正式開幕。
花蓮 Ionex 專賣店（花蓮市建國路 150 號）將於五月初正式開幕。
柯俊斌執行長特別前往花蓮 Ionex 專賣店換電體驗。
柯俊斌執行長特別前往花蓮 Ionex 專賣店換電體驗。
柯俊斌執行長於便利換電站簽名與時間，紀念此歷史性的一刻。
柯俊斌執行長於便利換電站簽名與時間，紀念此歷史性的一刻。
柯俊斌執行長第三站來到花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店。
柯俊斌執行長第三站來到花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店。
Ionex 3.0 宣告今年將於花蓮設立 60 座換電站。
Ionex 3.0 宣告今年將於花蓮設立 60 座換電站。
快閃店特別邀請安倍優進行特技表演，
快閃店特別邀請安倍優進行特技表演，
呼應政府 2050 淨零政策   KYMCO 加速 Ionex 3.0 佈局更以新資費方案抗通膨

Ionex 3.0 於 2022 年電力全開，目標於今年底前完成 2,000 座換電站，同時加速 Ionex 專賣店的設立。Ionex 3.0 積極佈局，切合全球電動載具發展趨勢，更與國內能源政策相符。光陽工業執行長柯俊斌表示：「一如先前國發會協同環保署、科技部、經濟部、交通部與內政部所共同宣布的『台灣 2050 淨零排放路徑與策略』中所提的，積極推動能源、產業、生活、社會四大轉型策略，期望於 2040 年達成 100% 電動機車市售比例為目標。KYMCO 也期望能帶領台灣機車產業邁入電動化時代，一同邁向更環保的未來。」

柯俊斌執行長也肯定政府的補助政策，近年來台灣各地政府透過補助獎勵方式提升電動車、電動機車銷售佔比，成效卓著，以花蓮縣政府為例，今年針對汰舊換新電動機車最高補助可達新台幣 21,300 元，更為市場注入一劑強心針。面對當前換電資費漲聲四起之氛圍，Ionex反而逆勢操作，不漲反降抗通膨，以全新資費方案搭配免費換電優惠，讓消費者更易入手。柯俊斌執行長也呼籲未來政府在施行「台灣 2050 淨零排放路徑與策略」之路上，能持續加強補助力道，同時加速補助方案的制定速度，提升消費者信心，強化老舊機車汰換與新購電動機車的速度。

柯俊斌執行長呼籲未來政府能持續加強補助力道，同時加速補助方案的制定速度，提升消費者信心，可加快老舊機車汰換與新購電動機車的效率。
柯俊斌執行長呼籲未來政府能持續加強補助力道，同時加速補助方案的制定速度，提升消費者信心，可加快老舊機車汰換與新購電動機車的效率。
花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店於 4 月 8~9 日與 4 月 22~24 日舉辦活動。
花蓮大遠百 Ionex 3.0 快閃店於 4 月 8~9 日與 4 月 22~24 日舉辦活動。

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