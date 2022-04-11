《劉墉》男星「老少配」　遭小18歲嫩妻不斷欺負

1996年播出的歷史古裝劇《宰相劉羅鍋》，劉墉、和珅鬥智鬥勇，成就了觀眾心中的不朽神劇。時隔26年，「劉羅鍋」這個角色再次被搬上螢幕，由何冰、白冰、李乃文、曹征、黃海冰主演的《劉墉追案》，講述了乾隆年間山東省巡撫富國泰徇私枉法，藉納貢之機大肆斂財，導致山東十幾處糧倉虧空，劉墉奉旨來到山東追查此案，執行大清律例為民除害的故事。
「老戲骨」何冰從《大宋提刑官》、《情滿四合院》到《白鹿原》等，演了多部經典之作，此次在《劉墉追案》中，何冰展現了在喜劇表演方面的能力，親切感十足的他，一開口標準的山東方言將觀眾帶入劇情中，何冰飾演的清代名臣劉墉奉旨查案，卻被捲入波譎雲詭的政治陰謀中，面對官場盤根錯節的利益關係，劉墉一行人抽絲剝繭，在一次次險境中絕地求生，最終破解謎案、為民除害。
劉墉「懼內」是眾人皆知，在《劉墉追案》中，劉墉夫人金婉兒的扮演者白冰小何冰18歲，此次演出與自己性格大相逕庭的刁蠻格格，白冰坦言：「一直很欣賞何老師，沒想到首次合作就成為夫妻，還能在劇中一直欺負他。」問起如何詮釋刁蠻格格？在開拍前，何冰還特別叮囑她：「千萬不要按格格去演，身分是別人給你的，自己不要覺得高高在上。」他的這番話讓白冰在家裡，不斷的揣摩金婉兒一角，因為金婉兒她就是一位喜歡撒嬌、愛吃醋、護丈夫的普通女孩。《劉墉追案》緯來育樂台4月11日晚間8點播出。