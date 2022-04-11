農夫背痛竟是肺癌第4期　健保未給付女兒籌錢急救父

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台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良醫師表示，肺癌不易早期發現，確診時超過一半已是晚期或轉移，無法手術切除，該名農夫確診後進一步檢查無驅動基因變異、不適合標靶藥物，只能寄望免疫療法，但PD-L1表現量只有40%，未達健保給付門檻，年過七旬的他原想放棄治療，但孝順的女兒為了不讓他煩惱，籌出醫藥費後還隱瞞爸爸有健保給付，實際上是自費使用免疫合併化療。
賴俊良指出，根據本土研究，肺癌患者中約6成3有驅動基因變異，可找出相對應標靶藥物治療，目前健保已給付到第三代的標靶藥物，較不擔心抗藥性；反之無驅動基因變異者約占3成7，國際上均建議優先採用創新免疫藥物，相較傳統化療毒性小，但依現行健保給付規定，肺癌患者須符合PD-L1表現量50%以上的門檻，才有條件單用免疫藥物，根據肺癌PD-L1表現量的亞太區研究顯示，目前僅約2成患者符合健保用藥資格，近8成適合免疫藥物治療的患者仍在苦等健保給付。
根據健保署2018～2020年統計共收載涵蓋肺癌、乳癌等16種癌別的癌症新藥，以2020年為例，標靶藥物申報藥費達216億元，佔癌症新藥資源的59.9％；其次為化療藥物共90億元，佔24.9％；免疫治療僅分配到13億，僅佔3.7％。賴俊良強調，確實有逾6成肺癌患者適合標靶藥，因此新藥給付佔比相對高，但免疫療法也有近4成的肺癌患者適用，健保資源卻不成比例。
免疫合併療法添生機 國外視為治療準則
中華民國癌症醫學會理事長楊志新指出，針對沒有驅動基因變異、不適合標靶治療的肺癌患者，美國國家癌症資訊網（NCCN）的治療指引建議第一線使用免疫合併治療，中位數總存活期較單用化療增加兩倍以上，並可降低4成的死亡風險。此肺癌治療指引已獲眾多先進國家肯定，例如健保署執行醫療科技評估主要參考三大國際HTA組織，包括英國NICE、加拿大CADTH、澳洲PBAC，以及亞洲鄰近的日本及韓國，均已將免疫合併治療列為該國肺癌患者的第一線治療，並陸續於2019年-2020年納入健保給付。
醫病共同發聲國病國治 籲請政府正視病人需求
台灣癌症基金會、中華民國癌症醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會跨領域呼籲國病國治，正視無驅動基因變異的肺癌病人對創新藥物免疫治療的需求，接軌國際加速健保給付免疫合併療法，降低我國癌症過早死率。健保醫療資源有限，建議可從增加部份負擔、比照C肝編列專案預算，或從於健保體制外，以額外財源支持癌症新藥基金，透過多元支持來協助給付弱勢族群，使健保永續發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53349
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