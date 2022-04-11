Mazda透露下一代MX-5動力系統與時程

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MX-5是擁有親民價格同時有著豐富駕馭樂趣的敞篷跑車，對於Mazda來說更是一款特別的車款，因此於產品設定規劃方面也有不同的考量。隨著趨勢的演進，縱使Mazda現今仍以自然進氣為主，但其實於2021年時Mazda則公布2030永續發展計畫，表示將於2022年至2025年會基於Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture平台推出五款Hybrid、五款PHEV與三款純電等車型，之後2025年至2030年則改以Skyactiv EV Scalable Architecture電動平台打造純電動車，進一步讓品牌全電能化，而MX-5就在計畫中。
而關於下一代MX-5安排日前Mazda給了答案。由於MX-5相當獨特，在產品思考規劃不會和其它車型相同，因此產品壽命來到10年也不成問題，雖無明確說明但也透露下一代MX-5預計會在2024年後推出，而這時間點也符合2030永續發展計畫。至於動力系統，Mazda表示MX-5會維持初衷延續產品理念，保有緊湊且富樂趣的設定，但不得不臣服電動化趨勢，因此不排除下一代MX-5應會搭載Skyactiv-X引擎因應。