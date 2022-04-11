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特企／2022 Yamaha Café貼心啟程！為車友打造暖心體驗

▲Yamaha Café 始終秉持初衷，聆聽車友的心聲與回饋，規劃多元且貼近車友們期待的活動內容。（圖／品牌提供）
▲Yamaha Café 始終秉持初衷，聆聽車友的心聲與回饋，規劃多元且貼近車友們期待的活動內容。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-11 16:55:10

「Yamaha Café」今年邁入第九週年，首場記者會已於4/9正式揭開序幕！今年度Yamaha Café 以全新主題「9(就)是在乎你」與所有車友、粉絲見面，在咖啡豆的部份，質量再升級，推出Yamaha Café品牌咖啡豆，專屬於Yamaha Café的風味口感，絕對是外面無法體驗到的絕妙滋味，另外，咖啡杯蓋也貼心再升級，讓你能夠更放心便利的享受飲用！

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活動現場除了有Café Girl專屬應援板，提供車友們量身打造的暖心體驗，更設有「貼心小站」為車友們愛車的美觀及行車安全層層把關！當日也貼心提供酒精噴霧供車友使用，並配合大合照保持一公尺的社交距離，做足防疫措施，讓車友們開心玩，也安心玩。

Yamaha Café 始終秉持初衷，聆聽車友的心聲與回饋，規劃多元且貼近車友們期待的活動內容，志在成為車友出遊時最暖心的中繼站，讓所有粉絲們能開心的來到Yamaha Café 這個大家庭，和志同道合的車友們相聚！

例行場活動內容

「Café 達人9是你大哉問」：現場參與Café 機智快問快答，搶答成功者可與PG合照拍立得乙張，並由PG親筆簽名加持！(※每場數量有限，送完為止)

「機種風格月」：各月份指定車種的車主，完成對應活動流程，除了可獲得限定風格小禮，還有機會抽中風格月的專屬好禮！(※每場數量有限，送完為止)

「貼心小站」：現場備有多樣機車檢測工具及簡易清潔用品，供車友們借用，更安排工作人員主動提供後視鏡清潔的貼心服務。

活動注意事項

※ 如活動因天候、疫情等因素取消舉辦，將於活動前2天於「 Yamaha Café」官方粉絲團、Yamaha 官網發布訊息，請出發前務必確認。

※ 活動時間、地點如有異動，請以Yamaha官方網站公告為主。

※ 活動詳情請上http://www.yamaha-motor.com.tw/ 或至粉絲團搜尋「 Yamaha Café 」。

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