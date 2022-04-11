特企／2022 Yamaha Café貼心啟程！為車友打造暖心體驗

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Yamaha Café 始終秉持初衷，聆聽車友的心聲與回饋，規劃多元且貼近車友們期待的活動內容，志在成為車友出遊時最暖心的中繼站，讓所有粉絲們能開心的來到Yamaha Café 這個大家庭，和志同道合的車友們相聚！
例行場活動內容
「Café 達人9是你大哉問」：現場參與Café 機智快問快答，搶答成功者可與PG合照拍立得乙張，並由PG親筆簽名加持！(※每場數量有限，送完為止)
「機種風格月」：各月份指定車種的車主，完成對應活動流程，除了可獲得限定風格小禮，還有機會抽中風格月的專屬好禮！(※每場數量有限，送完為止)
「貼心小站」：現場備有多樣機車檢測工具及簡易清潔用品，供車友們借用，更安排工作人員主動提供後視鏡清潔的貼心服務。
活動注意事項
※ 如活動因天候、疫情等因素取消舉辦，將於活動前2天於「 Yamaha Café」官方粉絲團、Yamaha 官網發布訊息，請出發前務必確認。
※ 活動時間、地點如有異動，請以Yamaha官方網站公告為主。
※ 活動詳情請上http://www.yamaha-motor.com.tw/ 或至粉絲團搜尋「 Yamaha Café 」。