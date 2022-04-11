連靜雯淚灑攝影棚 幫原住民媽媽就業「給魚不如給魚竿」
連靜雯擔任至善基金會「快樂大掃」的愛心大使，送暖給原住民媽媽，過去因為好友苗可麗的關係，她曾私下捐款給慈善單位，年初與藝人黃露瑤共同策畫活動，送自家麵食、魚排食材、飲料給原住民小朋友，這次收到愛心大使的邀約，連靜雯秒說「沒問題」，希望用自己的號召力和影響力，來幫助需要被看見的慈善團體。
「愛心大掃」專案主要是在協助都市的原住民媽媽，民眾捐的款項不是直接給媽媽們，而是用以培訓媽媽們各種不同的工作技能，讓媽媽們能有更多能力獨當一面、經濟獨立的去照顧自己與孩子。連靜雯表示：「給她們魚，不如給魚竿，我真的很認同至善基金會這個理念，訓練她們的打掃清潔的能力、培育她們情緒上的輔導，讓她們可以有能力提高生活水準，照顧好自己的孩子。和我的人生很像，努力提升自己的能力，照顧好身邊愛的家人。」
連靜雯親身跟3位媽媽訪談，來了解她們的背景，聽了許多她們的人生波折的故事，當下現場感動落淚，很想好好抱抱她們，因為自己從小是鑰匙兒童，所以看到這些原住民媽媽在工作之餘，可以好好陪伴孩子，更讓她義無反顧的支持這個活動，「每天20元，讓愛心計畫可以永續去培訓都市的原住民媽媽，讓她們可以提高生活的能力，讓孩子有更好的成長環境。」