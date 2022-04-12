33歲黃姵嘉扮高中妹無違和 「小鷗2.0」搭男神CP飆戲
33歲金鐘影后黃姵嘉繼《我的婆婆怎麼那麼可愛》後，再度挑戰台語劇《再見之後》，而這次飾演「曾楚薇」堪比「小鷗」角色高中版，童顏的她穿上高中制服絲毫無違和，對於首次合作的楊子儀，她初次見面就直呼對方是超級暖男，「他猶如大哥哥般的溫暖性格，在我們定裝讀本時就展露無遺，非常會照顧身邊每位工作人員。」她也大讚張耀仁演技讓她驚豔，「耀仁是我近期合作過很認真、專注的新演員。」
《再見之後》由黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威、苗可麗、伊正、應采靈、章家瑄攜手演出，劇情講述女主角曾楚薇（黃珮嘉飾）念念不忘消失7年的初戀男友杜凱威（張耀仁飾），卻又陰錯陽差遇上被迫相親的對象許智然（楊子儀飾），當再見之後，真愛會降臨在哪裡？從愛情層面出發探討「再見」的議題，女主角黃姵嘉表示：「演出這齣戲帶給我不同以往的再見人生觀。」
首次合作的楊子儀、張耀仁個性非常合拍，私下交情彷彿認識多年一般，拍戲過程歡樂不斷，兩人在劇中有許多跨時空對手戲，楊子儀開心說道：「早就久仰耀仁在劇場界的大名，他待人真誠不虛假，對戲時會給對手滿滿的情緒，在劇中他從完全不會薩克斯風練到能吹奏，相當認真，合作得很愉快。」張耀仁也興奮表示：「子儀人超好，絲毫沒有架子，完全零距離感的他，正能量滿滿，在片場是活力擔當，能夠和子儀對戲，讓我學到很多。」