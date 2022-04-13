特企／《星之夢幻島》全新屬性花靈　展開精采絕倫競賽

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傳說中，曼珠沙華的守護者就是花妖曼朱與葉妖沙華，然而在花卉的世界裡，有花沒有葉，有葉沒有花，所以在這幾千年，曼珠與沙華從來就沒有見過一次面；卻因為一次的見面被打入輪迴，並被詛咒永遠不得在一起，生生世世在人世間受到磨難，從此，曼珠沙華也被稱為「彼岸花」。
全新的聖屬性花靈「曼珠沙華」，在與其他屬性的花靈組合時，可強化其屬性的剋制效果。無論是在討伐首領或是與玩家競技，都能夠透過屬性來判斷剋制關係，進而切換屬性達到最大傷害效果，因此，聖屬性花靈可以說是不可或缺的角色！
與隊友聯手成為世界之巔
巔峰聯賽是以戰隊為單位的競技聯賽，參與者需組成三人戰隊，在為期一周內的賽事中，齊心協力獲得好成績。比賽中，為充分享受操作與技能的樂趣，花靈將無法直接參與戰鬥，不過其屬性和被動技能均有效。獲取積分提升排名，還可以獲得稀有寶箱！召集好友一起在這場聯賽中，成為世界之巔吧！
從兇猛火龍手中奪回珍貴秘寶
在卡巴拉世界中，有一群學者經過多年的研究，探勘出醞釀大量珍礦的洞穴，卻被傳說中的巨大火龍佔領，想要獲得珍礦中的寶物就需要經歷更多的危險。探險家們，立即整裝待發，進入洞穴中奪回屬於自己的寶物吧！
「火龍巢穴」是一個多人組隊的首領副本，探險家們需在這趟艱難的旅途中，保護裝載著許多寶物的貨車，並抵擋其他魔物的攻擊，如果貨物被火龍搶走，請不要氣餒！在對火龍造成傷害時，隨著火龍血量越低，也會逐個的奪回貨物，並在副本結算時，獲得命星與命卡，來提升自身戰力！
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