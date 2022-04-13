道路與賽道綜合體，Lamborghini Huracan Tecnica怒吼登場

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因策略2022年是Lamborghini純燃油的最後一年，在此之後則會走向油電及純電之路，因此在此之前Lamborghini送上離別之禮推出Huracan Tecnica。目前Huracan車型有道路版Huracan EVO與賽道取向設定的Huracan STO，而Huracan Tecnica則是介於兩者之間，也因如此Huracan Tecnica則有著結合兩車特性的設定。
首先在外觀上為做出差異Huracan Tecnica導入Y字設計元素，進而有著和Huracan EVO截然不同的車頭設計，車尾與引擎蓋等處也導入全新設計，而更長的尺碼則營造出更低扁的氣勢，相對的Huracan Tecnica下壓力與空氣阻力分別較Huracan EVO提高35%與降低20%。
性能動態方面則是Huracan Tecnica最大特色，動力系統同樣搭載5.2升V10自然進汽引擎，輸出維持640hp最大馬力與57.6kgm扭力峰值，但較EVO更輕的1,379公斤車重，使其有著2.15kg/hp馬力重量比及0～100km/h加速3.2秒表現。
在Strada模式下透過升級的P-TCS性能牽引力控制系統與重新調校的LDVI動態控制系統，讓Huracan Tecnica有著能日常行駛的舒適性，但轉至Sport或Corsa模式就會開啟激進的一面。其中在Sport模式下不僅擁有更敏捷積極的輸出反應，P-TCS性能牽引力控制系統也會適度關閉防滑系統，搭配後輪驅動與後輪轉向給予充滿樂趣的駕駛體驗。而Corsa模式P-TCS性能牽引力控制與LDVI動態控制則會因應賽道所需，提供最佳設定確保Huracan Tecnica擁有最快速度表現。