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停課新制！教育部：中央或縣市停課、家長可請防疫照顧假

▲停課新制！教育部：中央或縣市停課、家長可請防疫照顧假。（圖／教育部）
▲停課新制！教育部：中央或縣市停課、家長可請防疫照顧假。（圖／教育部）

中央社

2022-04-13 15:47:09

（中央社記者陳至中、吳欣紜台北13日電）教育部和勞動部今天表示，12歲以下學童、身心障礙學生因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，符合中央或縣市的停課標準而停課，家長皆可申請防疫照顧假。

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根據教育部昨天公布的停課標準，中小學出現確診個案，所屬班級同學都會列為「密切接觸者」停課10天，其他校園接觸者，停課1到3天等待疫調結果；校內有1/3以上班級或10班以上，暫停實體課10天，全校可暫停實體課。

教育部今天告訴中央社記者，中小學和幼兒園因縣市政府因應疫情宣布停課、預防性停課、改採線上教學，或是接種疫苗等，家長如果有親自照顧需求，符合相關條件，就可申請「防疫照顧假」。

目前防疫照顧假的條件如下，子女須是12歲以下（未滿13歲），或是國高中、五專1到3年級持有身心障礙證明，家長其中一人（包含父母、養父母、監護人或日常實際照顧兒童者）可申請。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，疫情開始以來，若托嬰中心或各級學校等單位，因衛福部或教育部依疫情指揮中心指示，因應防疫需求而停課，家長有親自照顧需求，都可申請防疫照顧假；教育部也於1月27日發函，若縣市政府因疫情宣布停課，家長有親自照顧學童需求，建議家長可申請防疫照顧假。黃維琛表示，當時函文仍有效，地方縣市政府自行宣布停課，家長就可請防疫照顧假。（編輯：張雅淨）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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