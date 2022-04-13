運動助改善巴金森病　臺大醫院物理治療師列４大真實好處

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在臺大醫院巴金森症暨動作障礙中心照顧無數病友的經驗中，以及台灣巴金森之友協會出版發行的《台灣巴金森之友》會刊病友訪談中，不難發現，無論是病患本人、家屬或照顧者，以及巴金森病專科醫護人員，都一致認同「運動」對病友的幫助。
運動四大好處 物理治療這麼說
臺大醫院物理治療師、同時也是臺大物理治療學系暨研究所副教授的黃正雅粉想，運動可廣泛帶來以下四大好處：
一、維持較佳的功能狀況：運動可提升或維持肌力、骨質密度、認知功能，有助於改善日常生活功能；尤其是走路、跑步、跳舞、太極的效果更佳。此外，運動可保護腦神經血管組織、促進大腦排除有毒物質，延緩疾病的退化速度。
二、維持較佳的精神與心理狀況：運動可降低病友的焦慮、憂鬱程度、提升睡眠品質，進而提升自信心與生活滿意度。
三、促進社交活動：參與團體性的運動活動因為會與其他病友、家屬來往，可互相學習鼓勵，強化病友的社交連結。
四、降低因疾病帶來的危險性：特別是降低疾病造成的死亡率。一項2021年發表的研究報告分析比對了上萬名巴金森病友罹病前後的運動狀況，並追蹤發病後的死亡率。結果發現，維持足夠的運動量可有效降低罹患巴金森後的死亡率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53374
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