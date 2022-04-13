「喝糖水」篩檢妊娠糖尿病　一階段還是二階段好？

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新竹臺大分院婦產部黃冠穎醫師表示，妊娠糖尿病是懷孕常見的併發症之一，妊娠糖尿病可能增加孕婦罹患子癲前症、妊娠高血壓以及未來發生第二型糖尿病的風險。
此外，造成生產時因為胎兒過大發生肩難產或產傷的機會比較多，時常必須改以剖腹生產，妊娠糖尿病也容易造成產後胎兒發生低血糖、黃疸，入住新生兒加護病房的比例也比較高。
產檢喝糖水 測「妊娠糖尿」
黃冠穎醫師說明，傳統的篩檢方法採取二階段的方式。另外一種相對比較新穎的篩檢方法則是採取一階段的方式，孕婦先空腹8小時以上後抽一次血，再喝下75公克的糖水，分別於一、二小時後再各抽一次血，檢查結果當中只要有一項以上超標（空腹血糖≧92mg/dL，一小時後血糖≧180mg/dL，二小時後血糖≧153mg/dL）就診斷為妊娠糖尿病。
兩種篩檢方式 皆有支持族群
目前國際上並沒有共識哪一種妊娠糖尿病的篩檢方法比較好，兩種篩檢方式各自有學會背書，例如：美國糖尿病協會和世界衛生組織推薦一階段篩檢方式，但是美國婦產科醫學會則支持二階段篩檢方式；而國內作法目前較偏好一階段篩檢，篩出較多的妊娠糖尿病孕婦並且積極做衛教飲食控制和治療，減少孕期後續出現的產中併發症。
總之，不論各位孕婦目前接受的是一階段還是二階段妊娠糖尿病篩檢，如果確診為妊娠糖尿病話，一定要調整飲食控制血糖，若醫師評估需要口服降血糖藥物或施打胰島素治療，請務必確實遵照醫囑執行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53373
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