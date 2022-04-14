高雄國際音響大展　集雅社三大展房　一睹頂級劇院震撼

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另外，DRX-3.4是Integra 旗下極具競爭力的中堅機種，除了具有9.2聲道輸出，支援Dolby Atmos和DTS:X環繞音效格式，也具備完整串流播放功能。整體強調聲音的速度感、環繞體驗，完整呈現如臨其境的現場感，是適合放置客廳空間，全家人一起看電影、打電玩的家庭劇院組。
ROOM 607，集雅社 NAD展房此次推出M10 V2，以WHARFEDALE的EVO-4.4落地型喇叭組成串流小逸品，札實大力道的組合商品，原價179,000元，展房優惠168,000元，再送SUPRA 3米頂級發燒喇叭線。NAD M10 V2有著小巧精美的外型、令人驚奇的超強推力、極低的音染與失真，還能確保幾乎不受空間影響，有效解決駐波問題、讓消費者聽見均衡的低頻；擴大機採觸控螢幕設計，直覺操控。整體以「高性能表現、最好的價值比，以及最簡便的操作」吸引消費者。
ROOM 742展出在音響界已擁有50年歷史的品牌Canton，其生產理念便是要把最原始最傳統的純音樂重現，在追求多樣化高品質揚聲器的研製和生產上處於世界領先的地位。此次推出極進化無線家庭劇院組，作為展房主打商品，原價215,000元，展房期間成套優惠價199,000元，同時集雅社獨家再送價值3,490元的SONY S1500 藍光播放機。
百貨影音家電銷售領導品牌「集雅社」自1994年成立至今，投入各大家電品牌及知名進口音響產品銷售業務經營。強調以合理的價格選擇、專業的施工品質、完整的售後服務，提供技術詢與專業建議。家用或商業空間均可依消費者需求量身打造，提供「空屋規劃、施工規劃、完工驗收、售後服務」全方面的影音規劃設計。
除了國際HI-END音響大展的驚喜，集雅社也針對各大百貨上半年最大檔期母親節祭出多重優惠。4月21日至5月8日配合百貨專櫃滿萬送千、指定銀行刷卡禮等推出「媽咪公主夢」主題活動，規劃一系列滿足媽媽的夢幻家電優惠，滿額獨家再贈送知名健身房14天體驗券及價值6,000元SPA體驗課程，慰勞辛苦的媽媽！
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