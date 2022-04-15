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Lexus 4 月優惠活動看這裡，主打低頭款、低月付

▲ Lexus 4 月優惠活動看這裡，主打低頭款、低月付
▲ Lexus 4 月優惠活動看這裡，主打低頭款、低月付

2GameSome - 有車賞

2022-04-15 12:25:00

Lexus 推出貸款專案，主打低頭款、低月付入主 Lexus，以 333 簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。

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  1. 零利率專案

車種

年式

分期零利率內容

RX車系

All

150萬 40期

其他車系(排除LM300h)

All

100萬40期

                            

  1. L-finesse智選購車專案

專案車型

期數

頭款

月付款

尾款

到期後處置

 

RX、NX、UX、IS、ES車系

3年

① 10%② 20%③ 30%

低月付款依頭款與折價調整

55%

① 保留付清② 再分期③ CPO購回

 
  1. 全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。
① 3：3年期                        

② 3：3種頭期款選擇                                

③ 3：到期後提供3種處置方式               

  1. 月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。
  2. 經銷商購回：由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書
  3. 和潤保留專案承作及最終解釋之權利。
L-finesse智選租賃專案

專案車型

期數

頭款

月付款

尾款

到期後處置


 

RX、NX、UX

、IS、ES車系

3年

保證金0元起

依保證金調整(租購)

30%

① 保留付清② 續租原車③ 再租新車


 
  
  
  1. 針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。
  2. 專案對象及類型：36期租購專案，法人/個人客戶均適用。
  3. 專案含3年乙式全險、LEXUS 2.0代步車、不含維修。
  4. 月租金報價請至經銷商洽詢，車輛折價依經銷商實際提供之折扣為準。
  5. 和運保留專案承作及最終解釋之權利。
LM豪華商務租購專案

車型

準22年式車價

期數

月租金

保證金　

到期購回價　

LM300H(七人座)

372 萬

60

62,750

74.4 萬

20%

74.4 萬

44

76,900

93 萬

25%

93 萬

36

85,050

111.6 萬

30%

111.6 萬

LM300H(四人座)

520 萬

60

84,600

104 萬

20%

104 萬

44

103,700

130 萬

25%

130 萬

36

123,100

130 萬

25%

130 萬

  1. 專案贈送：36萬公里6次定保
  2. 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。
  3. 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。
  4. 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。
  5. 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。
  6. 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。
Lexus 訂閱式專案

方案

適用車款

月租金

年年換車(3年換開3台新車)

SELECT+

ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)

34,300

ELITE

RX300豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT

41,200

PASSION

LC500/RC F賽道版

167,900

不換車(一台新車開到底)

全車系

請參官網https://reurl.cc/W3LmGe

三種車型、專屬塗裝與配備　Mercedes-Benz G-Class Hero 系列限量登場

【油價預測】下週一 (4/18) 起國內汽油預計降 0.2 元、柴油預計降 0.3 元

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