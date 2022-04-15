▲ Lexus 4 月優惠活動看這裡，主打低頭款、低月付

- 零利率專案
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
All
150萬 40期
其他車系(排除LM300h)
All
100萬40期
- L-finesse智選購車專案
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
|① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清② 再分期③ CPO購回
- 全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。
② 3：3種頭期款選擇
③ 3：到期後提供3種處置方式
- 月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。
- 經銷商購回：由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書
- 和潤保留專案承作及最終解釋之權利。
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
- 針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。
- 專案對象及類型：36期租購專案，法人/個人客戶均適用。
- 專案含3年乙式全險、LEXUS 2.0代步車、不含維修。
- 月租金報價請至經銷商洽詢，車輛折價依經銷商實際提供之折扣為準。
- 和運保留專案承作及最終解釋之權利。
車型
準22年式車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
372 萬
60
62,750
74.4 萬
20%
74.4 萬
44
76,900
93 萬
25%
93 萬
36
85,050
111.6 萬
30%
111.6 萬
LM300H(四人座)
520 萬
60
84,600
104 萬
20%
104 萬
44
103,700
130 萬
25%
130 萬
36
123,100
130 萬
25%
130 萬
- 專案贈送：3年6萬公里6次定保
- 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。
- 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。
- 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。
- 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。
- 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。
|方案
|適用車款
|月租金
|年年換車(3年換開3台新車)
|SELECT+
|ES200豪華/UX200菁英PLUS/RX300豪華(限首年)
|34,300
|ELITE
|RX300豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|41,200
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|不換車(一台新車開到底)
|全車系
|請參官網https://reurl.cc/W3LmGe