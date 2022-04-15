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金屬中心i-Lounge揭幕　首創會員廠商產品展示空間

▲貴賓合影（左起：金屬中心處長鄭炳國、里特材料副總經理陳怡安、祥儀企業技術長呂進發、祥儀企業董事長蔡逢春、金屬中心執行長林秋豐、澄茂企業總經理林洧緹、盟鑫金屬處長黃鳳全、金屬中心處長林烈全、金屬中心處長林崇田。) （圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）
▲貴賓合影（左起：金屬中心處長鄭炳國、里特材料副總經理陳怡安、祥儀企業技術長呂進發、祥儀企業董事長蔡逢春、金屬中心執行長林秋豐、澄茂企業總經理林洧緹、盟鑫金屬處長黃鳳全、金屬中心處長林烈全、金屬中心處長林崇田。) （圖／記者陳美嘉攝，2022.04.14）

生活中心/綜合報導

2022-04-15 18:00:00

金屬中心為展現與會員廠商亮點技術合作成果及創新產品，於經濟部傳統產業創新加值中心規劃創新產品展示空間「i-Lounge」，14日揭幕特邀請四家會員廠商，祥儀企業董事長蔡逢春、盟鑫金屬總經理高孟聰、澄茂企業總經理林洧緹、里特材料副總經理陳怡安共襄盛舉，為首屆「2022會員廠商i-Lounge」產品創新特展開幕活動，揭開為期三個月展覽之序幕。

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金屬中心林執行長秋豐表示，中心多年來輔導國內金屬及相關製造業升級，藉由本次對外展現金屬中心與會員廠商亮點技術合作的成果與創新產品，包含：特斯拉電動門把、賓士汽車電動遮陽簾、美國軍方急救戰備鑽骨機、適用於冷鏈市場之抗菌庫板、NBA戰術板、月涼如水盤、峽谷花瓶、鎳鈦記憶合金線等。四位分別來自不同領域的企業家們，也分享如何歷經傳承，齊心戮力引領企業突破重圍、確立產業差異化的致勝關鍵。

▲金屬中心會員廠商i-Lounge特展空間。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心會員廠商i-Lounge特展空間。（圖／金屬中心提供）
轉動世界的微小齒輪「祥儀企業」：祥儀自創立以來專注於研發齒輪箱傳動核心技術，逐步擴增馬達齒輪箱、汽車、家庭智能化等運用，近年更跨足機器人設計與製造領域，開拓AI新商機，站穩全球市場龍頭寶座，成為全球最大電動工具齒輪箱製造廠。金屬中心輔導祥儀導入「連續式微型元件熱處理系統設備」，針對高複雜結構或微型零組件，提供智慧化連續式熱處理程序。生產出硬度足且精度高的微小齒輪，更為特斯拉解決電動車門把之「降噪」與「延壽」兩大問題，並成功切入國際供應鏈。

▲祥儀企業董事長蔡逢春。（圖／金屬中心提供）
▲祥儀企業董事長蔡逢春。（圖／金屬中心提供）
打造自有品牌一條龍服務「盟鑫金屬」：由「傳統鋼鐵業」轉型為「專業客製化鋼廠」，專注於「大廠不願做，小廠做不來」的客製化機能與美學鋼品市場為經營理念。盟鑫重視環保，朝節能減碳、ESG永續方向前進，更因應後疫情時代來臨，投入「冷鏈市場」，金屬中心輔導盟鑫導入「智慧化設備監診系統」，從接單到生產導入智慧產線，運用檢測裝置協助品質監控，提供製程可視化與設備即時預警功能，生產食品級認證覆膜鋼品，不但可耐零下低溫，還可確保健康安全無虞，也為冷鏈市場提供專屬的解決方案。

▲盟鑫金屬處長黃鳳全。（圖／金屬中心提供）
▲盟鑫金屬處長黃鳳全。（圖／金屬中心提供）
深根台灣、專注品質「澄茂企業」：澄茂過去著重於鈑金技術，製造出功能取向的機具，於2016年，創立自有品牌「DOUXTEEL」，品牌名稱取自法文，具有「溫暖的鐵料」之意，除了寓意「柔之鋼」外，更代表金屬加工的專業技術性，與無限可能的發展性，成功地將澄茂從機械業，投入家居家飾產業。金屬中心輔導澄茂導入「不銹鋼耐蝕性無損表面硬化處理技術」，使沃斯田體系304不銹鋼所缺乏的抗磨性、易產生刮痕與鏽蝕之特性，透過本技術改善傳統表面滲碳或氮化問題，使產品耐磨、防刮、抗沖蝕，並與表面鍍鈦層完美結合。

▲澄茂企業總經理林洧緹。（圖／金屬中心提供）
▲澄茂企業總經理林洧緹。（圖／金屬中心提供）
台灣第一家孵化國產鎳鈦合金「里特材料」：鎳鈦合金是種智能金屬材料，具獨特記憶回復特性、超彈性、耐疲勞及生物相容性，除應用在工業、民生用品等產業，更被廣泛使用於醫療器材領域，是產業創新研發的重點材料。金屬中心取得「鎳鈦記憶金屬材料及製品研發技術」，藉由技術移轉，成功協助台灣第一家國產鎳鈦合金材料自主生產廠商「里特材料」問世，供應高精密度、高品質之鎳鈦精密線材、鎳鈦製品外，亦提供真空電弧熔煉、靜態拉伸、動態疲勞等服務，亦是全台唯一醫療級鎳鈦記憶金屬材料製造商。

▲里特材料副總經理陳怡安。（圖／金屬中心提供）
▲里特材料副總經理陳怡安。（圖／金屬中心提供）
最瞭解產業的研發充電站「金屬中心」：金屬中心透過持續洞悉產業所需，與時俱進辦理創新多元的交流活動，深化會員經營與客製化行銷企劃等服務，增進跨產業界間雙向交流、活絡互動，拓展商機並建立穩定且長期之夥伴關係！

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