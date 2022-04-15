金屬中心i-Lounge揭幕　首創會員廠商產品展示空間

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轉動世界的微小齒輪「祥儀企業」：祥儀自創立以來專注於研發齒輪箱傳動核心技術，逐步擴增馬達齒輪箱、汽車、家庭智能化等運用，近年更跨足機器人設計與製造領域，開拓AI新商機，站穩全球市場龍頭寶座，成為全球最大電動工具齒輪箱製造廠。金屬中心輔導祥儀導入「連續式微型元件熱處理系統設備」，針對高複雜結構或微型零組件，提供智慧化連續式熱處理程序。生產出硬度足且精度高的微小齒輪，更為特斯拉解決電動車門把之「降噪」與「延壽」兩大問題，並成功切入國際供應鏈。
打造自有品牌一條龍服務「盟鑫金屬」：由「傳統鋼鐵業」轉型為「專業客製化鋼廠」，專注於「大廠不願做，小廠做不來」的客製化機能與美學鋼品市場為經營理念。盟鑫重視環保，朝節能減碳、ESG永續方向前進，更因應後疫情時代來臨，投入「冷鏈市場」，金屬中心輔導盟鑫導入「智慧化設備監診系統」，從接單到生產導入智慧產線，運用檢測裝置協助品質監控，提供製程可視化與設備即時預警功能，生產食品級認證覆膜鋼品，不但可耐零下低溫，還可確保健康安全無虞，也為冷鏈市場提供專屬的解決方案。
深根台灣、專注品質「澄茂企業」：澄茂過去著重於鈑金技術，製造出功能取向的機具，於2016年，創立自有品牌「DOUXTEEL」，品牌名稱取自法文，具有「溫暖的鐵料」之意，除了寓意「柔之鋼」外，更代表金屬加工的專業技術性，與無限可能的發展性，成功地將澄茂從機械業，投入家居家飾產業。金屬中心輔導澄茂導入「不銹鋼耐蝕性無損表面硬化處理技術」，使沃斯田體系304不銹鋼所缺乏的抗磨性、易產生刮痕與鏽蝕之特性，透過本技術改善傳統表面滲碳或氮化問題，使產品耐磨、防刮、抗沖蝕，並與表面鍍鈦層完美結合。
台灣第一家孵化國產鎳鈦合金「里特材料」：鎳鈦合金是種智能金屬材料，具獨特記憶回復特性、超彈性、耐疲勞及生物相容性，除應用在工業、民生用品等產業，更被廣泛使用於醫療器材領域，是產業創新研發的重點材料。金屬中心取得「鎳鈦記憶金屬材料及製品研發技術」，藉由技術移轉，成功協助台灣第一家國產鎳鈦合金材料自主生產廠商「里特材料」問世，供應高精密度、高品質之鎳鈦精密線材、鎳鈦製品外，亦提供真空電弧熔煉、靜態拉伸、動態疲勞等服務，亦是全台唯一醫療級鎳鈦記憶金屬材料製造商。
最瞭解產業的研發充電站「金屬中心」：金屬中心透過持續洞悉產業所需，與時俱進辦理創新多元的交流活動，深化會員經營與客製化行銷企劃等服務，增進跨產業界間雙向交流、活絡互動，拓展商機並建立穩定且長期之夥伴關係！
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