COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

謝欣穎「撿屍」累垮　狠揍薛仕凌：打真的

▲左起薛仕凌、姚以緹、謝欣穎、黃熙、李康生、黃遠、周采詩、唐治平、段鈞豪出席金馬奇幻影展。（圖／記者陳明安攝）
▲左起薛仕凌、姚以緹、謝欣穎、黃熙、李康生、黃遠、周采詩、唐治平、段鈞豪出席金馬奇幻影展。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-04-17 20:30:002022-04-17 21:22:07

李康生、謝欣穎、姚以緹、薛仕凌、唐治平、段鈞豪、黃遠、周采詩、導演黃熙今（17日）出席《良辰吉時》金馬奇幻影展世界首映會，謝欣穎在劇中和薛仕凌互毆，謝欣穎出手「打真的」，看似毫不憐香惜玉的薛仕凌反而哀號：「我不敢。」另一場謝欣穎和李康生的運屍戲，導演黃熙將假人加重，等同一個成年男子的重量，讓謝欣穎抬到氣喘吁吁：「搬他的表情不是演的，真心覺得重。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝欣穎「撿屍」戲累垮。（圖／記者陳明安攝）
▲謝欣穎「撿屍」戲累垮。（圖／記者陳明安攝）
▲周采詩扮「應召女」身材豐腴。（圖／記者陳明安攝）
▲周采詩扮「應召女」身材豐腴。（圖／記者陳明安攝）
導演黃熙打趣把周采詩「騙」來演，本來告訴她角色是帶小朋友的保守媽媽，到了片場卻臨時換成應召女郎，穿著清涼戲服罵髒話，謝欣穎好奇：「有墊嗎？」周采詩說：「我已經很豐腴了。」可見養眼造型是真材實料。姚以緹有一場戲在船艙跳現代舞，不僅被道具麻繩磨到破皮，還要對抗地心引力去跳舞，「會暈船的我上去真的暈了，因為每天風浪大小不一樣，生理上很痛苦。」

▲薛仕凌動粗戲不敢真打。（圖／記者陳明安攝）
▲薛仕凌動粗戲不敢真打。（圖／記者陳明安攝）
金馬影后張艾嘉的表演，讓謝欣穎1秒入戲，她說：「張姐的眼神很真誠，她問我：『妳過得還好嘛？』我的眼淚不自覺掉下來，當下就哭了。」張艾嘉的角色貫穿全劇，身分引起觀眾好奇，黃熙說：「她就是一個苦命人。」人世間的悲劇都發生在這個角色身上，連張艾嘉看劇本時都驚訝：「這麼慘啊？」

▲唐治平18年後演到同志角色。（圖／記者陳明安攝）
▲唐治平18年後演到同志角色。（圖／記者陳明安攝）
唐治平和段鈞豪飾演同志密侶，段鈞豪事前被告知要跟男演員激吻，想了30秒就點頭答應，等碰面了才知道對手是唐治平，兩人都是第一次和男生接吻，一親還撞到牙齒，不過段鈞豪拍完說：「感覺滿好的。」唐治平說：「我剛入行的時候《十七歲的天空》很紅，我就在想要是我來拍怎麼辦，我滿怕跟男生有親熱戲，結果擔心十幾年終於成真了，親下去之後發現，跟男生拍真的沒什麼。」


 

大S具俊曄婚後首同框！品嘗米其林美食　知名男星也在場

大S具俊曄蜜月期超甜！汪小菲深夜吐苦水：巨蟹座的很冤

童顏女神彎腰洩雪乳竟沒穿內衣　粉絲暴動：露點了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀