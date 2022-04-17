謝欣穎「撿屍」累垮　狠揍薛仕凌：打真的

李康生、謝欣穎、姚以緹、薛仕凌、唐治平、段鈞豪、黃遠、周采詩、導演黃熙今（17日）出席《良辰吉時》金馬奇幻影展世界首映會，謝欣穎在劇中和薛仕凌互毆，謝欣穎出手「打真的」，看似毫不憐香惜玉的薛仕凌反而哀號：「我不敢。」另一場謝欣穎和李康生的運屍戲，導演黃熙將假人加重，等同一個成年男子的重量，讓謝欣穎抬到氣喘吁吁：「搬他的表情不是演的，真心覺得重。」
導演黃熙打趣把周采詩「騙」來演，本來告訴她角色是帶小朋友的保守媽媽，到了片場卻臨時換成應召女郎，穿著清涼戲服罵髒話，謝欣穎好奇：「有墊嗎？」周采詩說：「我已經很豐腴了。」可見養眼造型是真材實料。姚以緹有一場戲在船艙跳現代舞，不僅被道具麻繩磨到破皮，還要對抗地心引力去跳舞，「會暈船的我上去真的暈了，因為每天風浪大小不一樣，生理上很痛苦。」
金馬影后張艾嘉的表演，讓謝欣穎1秒入戲，她說：「張姐的眼神很真誠，她問我：『妳過得還好嘛？』我的眼淚不自覺掉下來，當下就哭了。」張艾嘉的角色貫穿全劇，身分引起觀眾好奇，黃熙說：「她就是一個苦命人。」人世間的悲劇都發生在這個角色身上，連張艾嘉看劇本時都驚訝：「這麼慘啊？」
唐治平和段鈞豪飾演同志密侶，段鈞豪事前被告知要跟男演員激吻，想了30秒就點頭答應，等碰面了才知道對手是唐治平，兩人都是第一次和男生接吻，一親還撞到牙齒，不過段鈞豪拍完說：「感覺滿好的。」唐治平說：「我剛入行的時候《十七歲的天空》很紅，我就在想要是我來拍怎麼辦，我滿怕跟男生有親熱戲，結果擔心十幾年終於成真了，親下去之後發現，跟男生拍真的沒什麼。」