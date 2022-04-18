兒子脫口「爸爸下面黑黑的」 沈世朋遭老師有色眼光看待
節目《同學來了》明（19）日晚9點播出主題「小小孩的話是世上最真的話！爸媽被爆料，心臟要很大！」，邀來張棋惠和女兒阿寶、沈世朋和兒子Dylan、撒基努和兒子那斗等親子組合，分享育兒路上的酸甜苦辣。其中沈世朋透露有次孩子脫口「爸爸下面黑黑的」，讓他每次親自接送時，都會遭到老師「有色眼光」看待。
沈世朋表示孩子的觀察力其實非常靈敏，讓他最深刻的是有次到幼稚園接兒子Dylan下課，父子倆聊起當天課堂上所學的內容，Dylan興奮的分享自己是如何介紹爸爸：「我爸爸是個演員，長的高高帥帥的！」沈世朋一聽滿意的直點頭，兒子這時卻接著說：「我爸爸下面黑黑的，還有毛！」在那之後他接送兒子時都離校門遠遠的，總覺得老師會帶有色眼光看他。
同樣也有「被出賣」經驗的張棋惠則分享，有次婆婆到家中幫忙照顧女兒阿寶，卻把她拉到一旁探問：「妳到現在都還有跟龍龍（老公）一起洗澡？」婆婆解釋是因為看到阿寶的手機裡有夫妻倆在浴室共浴的照片，讓張棋惠嚇得直說：「還好她沒有拿給學校的老師和同學看！」但她也趁此跟女兒「機會教育」。
本集是阿翔首次擔任《同學來了》代班主持，有3個小孩的他就提到，曾經伸手抱小女兒卻遭拒絕，女兒還對著他說：「老師說身體是我自己的，你不可以強迫我！」阿翔聽聞當下則對女兒說：「但是妳是我跟媽媽生的耶！」鬼靈精怪的女兒卻回嘴：「我是媽媽生的，你又不會生！」頓時讓他哭笑不得。