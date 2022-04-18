2022世界血友病日「Access for All」　病友從醫不受限

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台灣血栓暨止血學會彭慶添理事長表示，血友病是一種體內缺乏凝血因子，造成血液不易凝固的疾病，血友病患者因關節長期反覆出血，常有關節病變的問題。重度血友病友應及早開始進行預防性治療，規律注射，可大幅降低日常生活中的出血風險，避免關節損傷，使病友能勇敢面對疾病且維持良好生活及運動品質。
台灣享有「血友病之父」稱譽的彰化基督教醫院及台大醫院沈銘鏡教授表示，世界血友病日有兩大意義。首先，加拿大的世界血友病聯盟創始人法蘭克·舒納波先生(Mr. Frank Schnabel)，本身便是重度A型血友病病友，早年加拿大因治療資源尚未完善，關節發生明顯病變，造成腰部無法挺直走路，行動受到影響，為此他於1963年號召世界各國頂尖血友病醫療人員及研究血液凝固學學者成立世界血友病聯盟，目的為增進血友病醫療防治和相關研究發展，進而協助病友獲得更好的治療。
人生不受疾病束縛！ 台灣血友病友醫師、護理師熱情分享
中華民國血友病協會與台灣省關懷血友病協會，也一同響應此次世界血友病日活動。會中邀請到幾位傑出血友病友，其中一位即將開始他的醫師生涯，另一位是目前已經在職場服務的護理師。他們終其一生，與這種罕見的出血性疾病為伍，但並沒有因此消磨他們的勇氣、信心、和對人生目標的追尋，終能在自助之外，也能投身醫護工作來助人，進一步貢獻己力來服務他人。
預防性注射武器多+APP輔助 讓醫護及患者更安心
沈銘鏡教授表示，目前已經有多種長效型第八或第九凝血因子，獲得健保給付應用在血友病預防性治療，其在體內的半衰期較長，可減少注射次數，維持更持久的最低體內凝血因子濃度，預防出血並保護關節，不但提高治療方便性，也增加患者的治療意願。另有標準型半衰期凝血因子的選擇，可提供較多次的最高體內凝血因子濃度進行出血保護，對生活方式活躍或喜好運動的病友相當適宜；而新型長效「非凝血因子」皮下注射的保護方式，屬於另一種突破性新機轉的應用。
此外，近期也有許多的智慧手機軟體問世，讓病友與血友病中心的醫師及個管師在密切配合之下，得以隨時查閱自身體內凝血因子濃度的預測數據，進一步安排適宜的體能活動，不致因為運動或激烈活動，誘發關節出血造成傷害。
彈力帶運動依能力鍛鍊 溫和不受傷、顯著改善肌力
彰基復健醫學部跌倒防治中心劉鵬達物理治療師表示，血友病常導致關節出血，增加病友日後關節炎和關節置換手術機率。雖然運動是治療肌肉關節問題的關鍵；然而，運動無形也對肌肉關節造成壓力，壓力過大（可能導致出血和創傷）與壓力不足（治療效應不彰），兩者之間存在微妙的平衡，有益或有害的運動的這條界線難以拿捏，是導致許多病友害怕引發出血而避免運動的主因之一。
彈力帶(Thera-Band)具有非常好的彈性跟韌性，不同厚度提供不同的阻力，病友可依自己的能力選擇，配合不同的動作設計，即可鍛鍊全身肌群。也有研究指出，在專業人員監督下進行訓練每週2天共6週訓練，關節活動度、肌力、心肺功能均顯著改善。劉鵬達也提醒，運動前應確實固定彈力帶，以避免運動時脫落；循序漸進少量多次，由低強度到高強度的原則進行，動作過程要輕緩，過快過猛的動作則會有扭傷的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53442
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