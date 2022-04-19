主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0〈空間配備篇〉

車型



Ford Kuga180X 旗艦



Honda CR-V 1.5 VTi-S



Hyundai Tucson L GLT-B



Mazda CX5 20S Carbon Edition



Toyota RAV4 2.0尊爵





建議售價



108.9萬



105.9萬



106.9萬



107.9萬



106.9萬





頭燈型式



LED 雙層矩陣型頭燈(附自動水平調整)



LED 星鑽頭燈 (附自動水平調整) +AHB 遠光燈自動切換系



LED分離式頭燈(附Follow Me Home 延遲照明系統)+ SBL 轉向輔助照明系統+HBA 智慧型遠近光燈調節系統



LED 頭燈 ( 附自動水平調整 )+主動式轉向功能頭燈+HBC遠近光燈自動調節系統



LED 反射式頭燈組(附自動水平調整)+AHB智慧型遠光燈自動切換系統





座椅材質



真皮



透氣皮質



皮質



Granlux® 類麂皮與皮質混搭



皮質





前座座椅



駕駛座 8 向電動調整



手動調整



駕駛座10向電動調整座椅(附2向腰靠調整)



駕駛座六向電動調整



駕駛座8向電動座椅／電動腰靠





車載多功能系統



SYNC®3娛樂通訊整合系統+ B&O音響(導航/聲控)



觸控式音響主機 (附車輛自主化設定功能/衛星導航)



10.25吋觸控多媒體主機



MZD Connect 人機智慧資訊整合系統



TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統(Wi-Fi連結(含愛車秘書&即時生活資訊))





多媒體連接功能



Apple CarPlay™/Android Auto /藍牙/ USB/緊急救援通訊系統



HDMI 外接影音端子/前座 USB 端子/後座 2.5A USB 端子/藍芽



CarPlay™/Android Auto /藍牙/USB



無線Apple CarPlay™/Android Auto/藍牙/USB/Aux-in



USB /藍牙無線系統





中央螢幕尺寸



8 吋觸控螢幕



7吋觸控式



10.25吋觸控式



7 吋觸控式



9吋觸控式





喇叭數



10



8



6



6



6





空調型式



左右獨立雙域恆溫空調系統



i-Dual Zone GPS 智慧型雙區恆溫空調系統



智慧型觸控雙區恆溫空調系統



雙區獨立恆溫空調系統



S-Flow智慧型雙區恆溫控制空調系統





天窗



全景式電動天窗



全景式電動天窗



全景式電動天窗



-



-





循跡防滑與動態穩定系統



●AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統+ TCS循跡防滑控制系統 ●RSC™車輛防滾系統



●ETS主動式車身動態強化系統



●VSA 車身動態穩定控制系統 ●RDM 道路偏移抑制系統



●VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)



●ROP 電子車身防傾系統



DSC 動態穩定系統+TCS循跡防滑控制系統



●VSC車輛穩定控制系統+TRC循跡防滑控制系統 ●PBC車身起伏控制系統





斜坡輔助系統



HSA斜坡起步輔助系統



HSA斜坡起步輔助系統



●HAC 上坡起步輔助系統



●DBC 陡坡緩降輔助系統



HLA上坡輔助系統



HAC上坡起步輔助系統





主動式巡航系統



●iACC 智慧型定速巡航調節系統



●全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)



ACC 主動式車距調節定速巡航系統 附 LSF 低速自動跟車功能



SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go)



MRCC全速域主動車距控制巡航系統



ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)





碰撞預警與煞車輔助系統



●PCA前向碰撞預警系統



●AEB全速域輔助煞停系統 (含車輛 / 行人 / 自行車手偵測) ●DI 前向距離偵測系統



●DA車距警示系統



●FCW 前方碰撞警示系統 ●CMBS 碰撞緩解煞車系統



●FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士)



●FCW 前方撞擊警示系統



●FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統



●FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統



●SBS 智慧型煞車輔助系統 ●Advanced SCBS 進階前行煞車輔助系統



●SCBS-R 倒車煞車輔助系統



●PCS預警式防護系統(預警式防護警示/煞車力道輔助/主動煞車輔助/行人偵測)





緊急煞車警示系統



緊急煞車警示系統



ESS 緊急煞車警示系統



ESS 緊急煞車警示系統



●EBS緊急煞車警示系統





盲區偵測系統



●BLIS® 視覺盲點偵測系統



●CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向標示)



LaneWatchTM 盲點監視系統



●BCA 盲區碰撞避免輔助系統



●BCW 盲區偵測警示系統



●RCCA 後方交通防撞輔助系統●RCCW 後方交通防撞警示系統●LCA 車道變換後方警示系統



●BSM 盲點偵測系統



●RCTA後車警示功能



●BSM盲點偵測警示系統





車道偏離警示系統



LDW車道偏移警示系統



LDW 車道偏移警示系統



LDW車道偏離警示系統



LDWS車道偏移警示系統



LDA車道偏離警示系統(車道偏離警示/車輛搖晃警示)





車道維持輔助系統



●LKA車道偏移輔助系統



●LCA車道導正輔助系統



LKAS 車道維持輔助系統



●LKA 車道偏移輔助系統



●LFA 全速域車道維持輔助系統



●CTS 巡航模式車道維持輔助系統



●LAS 車道偏移防止系統



LTA車道循跡輔助系統





手煞車型式



EPB按鍵式電子手煞車



EPB 電子式駐車煞車



EPB 電子式手煞車



EPB按鍵式電子手煞車



ECB電子式煞車控制系統





AutoHold煞車鎖定功能



Auto hold智慧型煞車鎖定系統



BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統



Auto Hold 自動駐車系統



Auto hold



Auto Hold 自動定車煞車系統





其他特色科技



●ISA 智慧型速限輔助系統



●TSR 道路標誌識別輔助系統 ●RED 道路邊緣偵測系統



●ESA 閃避轉向輔助系統



●駕駛疲勞警示系統



●TVC 扭力分配控制系統



●PIB 二次碰撞預煞輔助系統



●AHA 敏捷操控輔助系統



●Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 ●CTS智慧型方向燈



●DAM 駕駛注意力監視系統



●SEW 安全下車警示系統 ●ROA 後座乘員未下車提醒系統 ●DAW 駕駛疲勞警示系統



●Skyactiv-Vehicle Dynamics 車輛動態管理系統



●G-Vectoring Control Plus G 力導引控制技術 + ●DAA 駕駛疲勞警示系統



●ACA主動過彎輔助系統 ●DSC檔位誤入動力限制系統





停車輔助系統



●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達



●3 模式倒車攝影機(一般 / 廣角 / 俯視)



●倒車顯影系統(附動態導引輔助線) ●前後雙眼式前方雷達



●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達



●前後四眼式前方雷達





其他特色配備



●足踢感應式電動尾門



●Qi 手機無線充電座



●HUD 智慧型抬頭顯示器



●Smart Trunk智慧型感應式電動尾門(開啟速度/高度可調)



●10.25吋開放式數位儀表(含專屬防眩光科技)



●Qi 手機無線充電座



●Windshield HUD 前檔投影式全彩抬頭顯示器



●Qi 手機無線充電座



