COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0〈空間配備篇〉

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-19 02:25:20

SUV在近幾年已成市場主流，Toyota RAV4與Honda CR-V成為銷售常勝軍，然而近期Hyundai全新Tucson以世代更新與超前衛外型，來勢洶洶，但多數SUV買家最注重的依然是空間表現與配備面，因此，就藉這次集評比拚一下各車表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
SUV之所以熱銷，就是因為消費者可以在相同預算下買到更多的空間，在基本架構大同小異下，中型SUV普遍的空間表現都不會太差；在這次集評中的五款車型，單就車身尺碼上，車長最長的Tucson L達4630mm，比最短的CX-5長了55mm，且Tucson L達2755mm的長軸距，也讓它在粽香空間上有所優勢，尤其在後座膝部空間比起第二名的CR-V還要多了4cm，而這裡卻也反應出Honda善於空間規劃上的特色，即便世代相對較舊，軸距最短，但在乘坐的前後縱向空間一點也不會輸給對手，這也是它可以維持暢銷的原因之一。而CX-5雖然前後縱向空間略為遜色，但在橫向空間上卻有不錯表現，甚至頭部空間也比預期來得好，Kuga在空間部分則因尺碼較前代放大後進步不少，跟上了對手水平。所以整體來說，五款車的空間表現真的是差距不大，絕對都足以應付多數人使用。

現行Kuga在放大尺碼後，空間表現較前代大幅提升，達該級距該有水平。
現行Kuga在放大尺碼後，空間表現較前代大幅提升，達該級距該有水平。
Tucson L憑藉車長與軸距較長，前後縱向空間佔有優勢，尤其後座膝部空間最為寬裕。
Tucson L憑藉車長與軸距較長，前後縱向空間佔有優勢，尤其後座膝部空間最為寬裕。
CR-V雖然軸距較短，但憑藉Honda一貫拿手的空間規劃，整體空間表現並不輸其他車款。
CR-V雖然軸距較短，但憑藉Honda一貫拿手的空間規劃，整體空間表現並不輸其他車款。
CX-5雖然軸距也達到2700mm的水準，但整體車內設計的包覆感較重，前後縱向空間表略遜，但橫向空間有不錯表現。
CX-5雖然軸距也達到2700mm的水準，但整體車內設計的包覆感較重，前後縱向空間表略遜，但橫向空間有不錯表現。
RAV4整體表現算是中規中矩，不過較為方正的車身設計，讓後座頭部空間表現較為優渥些。
RAV4整體表現算是中規中矩，不過較為方正的車身設計，讓後座頭部空間表現較為優渥些。
各車型空間量測表：

車型

 Ford Kuga180X 旗艦

 Honda CR-V 1.5 VTi-S

 Hyundai Tucson L GLT-B

 Mazda CX5 20S Carbon Edition

 Toyota RAV4 2.0尊爵

車身尺碼

 4614x1882x1678mm

 4625x1855x1680mm

 4630x1865x1670mm

 4575x1845x1680mm

 4600x1855x1685mm
軸距

 2710mm

 2660mm

 2755mm

 2700mm

 2690mm
前座膝部空間(cm)

 30

 30

 29

 27

 30
前座頭部空間(cm)

 102

 99

 100

 100

 99
後座最大膝部空間(cm)

 27

 30

 34

 26

 28
後座椅墊至車頂高(cm)

 95

 93

 94

 97

 98
後座椅墊離地高(cm)

 38

 33

 37

 36

 33
後座椅墊長(cm)

 48

 52

 51

 50

 50
後座椅墊寬(cm)

 126

 131

 127

 128

 123
後座椅背寬(cm)

 127

 126

 130

 132

 121
行李廂開口離地高(cm)

 71

 66

 77

 75

 70
行李廂下緣寬度(cm)

 93

 106

 93

 92

 93
行李廂最窄寬度(cm)

 105

 108

 104

 109

 100
尾門開啟高度(cm)

 186

 188

 190

 182

 193
行李廂至後座椅背深度(cm)

 99

 95

 97

 96

 102
行李廂至前座椅背深度(cm)

 179

 191

 客貨車椅背無法傾倒

 164

 190
行李廂最寬寬度(cm)

 130

 149

 130

 144

 148
行李廂最高高度(底板標準位置) (cm)

 78

 100

 76

 80

 82
至於在配備部分，自上市以來就主打Level2主動安全與高CP值的Kuga，的確展現優勢，尤其安全補助系統最為齊備，有著ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與PIB 二次碰撞預煞輔助系統等領先其他車款之科技，除此之外，本次鎖定的Kuga180X旗艦車型，雖然是本次評比設定110萬以內中型SUV中相對價格高的，但包括具有聲控功能的SYNC®3娛樂通訊整合系統，與具有10支喇叭的B&O音響，再加上足踢感應式電動尾門、Qi 手機無線充電座、HUD 智慧型抬頭顯示器與全景天窗等配備，豐富程度依舊讓它有物超所值的表現。

而最新的Tucson L，在安全配備上也相當完整，幾乎與Kuga不相上下，其他部分，就是車內兩具10.25吋液晶螢幕營造出新世代的科技感，並且也配有無線充電功能，滿足新世代智慧手機充電機能，比較可惜的是少了知名音響品牌加持，若能補上應可再增添吸引力。

CX-5部分，本次依照價格鎖定20S Carbon Edition版本，配備上的確不若在上一級的20S Carbon Edition Plus齊全，但也有著七萬元的價差，所以也少了Mazda比較具特色的Bose音響，以及感應式尾門，若要跟上上述兩款車型，就得加價超過110萬了，不過20S Carbon Edition有著本次所有車款中唯一的無線Apple CarPlay™連接功能，這對Apple手機使用者是個相對便利的配備。

然而這一路比下來，歷來銷量相對亮眼的CR-V與RAV4在整體配備上不若其他車款豐富，可見兩者憑藉一直以來的強大口碑與品牌形象，可說是深植消費者印象，其中CR-V已屆產品末期，還能維持銷售穩定度，消費者信賴程度可見一斑，未來大改款後，其他對手可得重新再想對策因應了；至於RAV4也傳出預計會在下半年進行中期小改，屆時在安全與配備上可望也會有所提升，要持續維持銷售王者地位，絕對不成問題。

各車主要配備表：  

車型

 Ford Kuga180X 旗艦

 Honda CR-V 1.5 VTi-S

 Hyundai Tucson L GLT-B

 Mazda CX5 20S Carbon Edition

 Toyota RAV4 2.0尊爵

建議售價

 108.9萬

 105.9萬

 106.9萬

 107.9萬

 106.9萬
頭燈型式

 LED 雙層矩陣型頭燈(附自動水平調整)

LED 星鑽頭燈 (附自動水平調整) +AHB 遠光燈自動切換系

 LED分離式頭燈(附Follow Me Home 延遲照明系統)+ SBL 轉向輔助照明系統+HBA 智慧型遠近光燈調節系統  

 LED 頭燈 ( 附自動水平調整 )+主動式轉向功能頭燈+HBC遠近光燈自動調節系統

 LED 反射式頭燈組(附自動水平調整)+AHB智慧型遠光燈自動切換系統
座椅材質

 真皮

 透氣皮質

 皮質

 Granlux® 類麂皮與皮質混搭

 皮質
前座座椅

 駕駛座 8 向電動調整

 手動調整

 駕駛座10向電動調整座椅(附2向腰靠調整)

 駕駛座六向電動調整

 駕駛座8向電動座椅／電動腰靠
車載多功能系統

 SYNC®3娛樂通訊整合系統+ B&O音響(導航/聲控)

  觸控式音響主機 (附車輛自主化設定功能/衛星導航)

 10.25吋觸控多媒體主機

 MZD Connect 人機智慧資訊整合系統

 TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統(Wi-Fi連結(含愛車秘書&即時生活資訊))
多媒體連接功能

 Apple CarPlay™/Android Auto /藍牙/ USB/緊急救援通訊系統

 HDMI 外接影音端子/前座 USB 端子/後座 2.5A USB 端子/藍芽

 CarPlay™/Android Auto /藍牙/USB

 無線Apple CarPlay™/Android Auto/藍牙/USB/Aux-in

USB /藍牙無線系統
中央螢幕尺寸

 8 吋觸控螢幕

 7吋觸控式

 10.25吋觸控式

 7 吋觸控式

 9吋觸控式
喇叭數

 10

 8

 6

 6

 6
空調型式

 左右獨立雙域恆溫空調系統

 i-Dual Zone GPS 智慧型雙區恆溫空調系統

 智慧型觸控雙區恆溫空調系統

 雙區獨立恆溫空調系統

 S-Flow智慧型雙區恆溫控制空調系統
天窗

 全景式電動天窗

 全景式電動天窗

 全景式電動天窗

  -

  -
循跡防滑與動態穩定系統

 ●AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統+ TCS循跡防滑控制系統 ●RSC™車輛防滾系統

●ETS主動式車身動態強化系統

 ●VSA 車身動態穩定控制系統 ●RDM 道路偏移抑制系統

 ●VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)

●ROP 電子車身防傾系統

 DSC 動態穩定系統+TCS循跡防滑控制系統

 ●VSC車輛穩定控制系統+TRC循跡防滑控制系統 ●PBC車身起伏控制系統
斜坡輔助系統

 HSA斜坡起步輔助系統

 HSA斜坡起步輔助系統

 ●HAC 上坡起步輔助系統       

●DBC 陡坡緩降輔助系統

 HLA上坡輔助系統

 HAC上坡起步輔助系統
主動式巡航系統

 ●iACC 智慧型定速巡航調節系統

●全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)

 ACC 主動式車距調節定速巡航系統 附 LSF 低速自動跟車功能

 SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go)

 MRCC全速域主動車距控制巡航系統

 ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)
碰撞預警與煞車輔助系統

 ●PCA前向碰撞預警系統

●AEB全速域輔助煞停系統 (含車輛 / 行人 / 自行車手偵測) ●DI 前向距離偵測系統

●DA車距警示系統

 ●FCW 前方碰撞警示系統 ●CMBS 碰撞緩解煞車系統

 ●FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士)

●FCW 前方撞擊警示系統

●FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統

●FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統

 ●SBS 智慧型煞車輔助系統 ●Advanced SCBS 進階前行煞車輔助系統

●SCBS-R 倒車煞車輔助系統

 ●PCS預警式防護系統(預警式防護警示/煞車力道輔助/主動煞車輔助/行人偵測)
緊急煞車警示系統

 緊急煞車警示系統

 ESS 緊急煞車警示系統

 ESS 緊急煞車警示系統

 ●EBS緊急煞車警示系統
盲區偵測系統

 ●BLIS® 視覺盲點偵測系統

●CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向標示)

 LaneWatchTM 盲點監視系統

 ●BCA 盲區碰撞避免輔助系統

●BCW 盲區偵測警示系統

●RCCA 後方交通防撞輔助系統●RCCW 後方交通防撞警示系統●LCA 車道變換後方警示系統

 ●BSM 盲點偵測系統

●RCTA後車警示功能

 ●BSM盲點偵測警示系統
車道偏離警示系統

 LDW車道偏移警示系統

 LDW 車道偏移警示系統

 LDW車道偏離警示系統

 LDWS車道偏移警示系統

 LDA車道偏離警示系統(車道偏離警示/車輛搖晃警示)
車道維持輔助系統

 ●LKA車道偏移輔助系統

●LCA車道導正輔助系統

 LKAS 車道維持輔助系統

 ●LKA 車道偏移輔助系統

●LFA 全速域車道維持輔助系統

 ●CTS 巡航模式車道維持輔助系統

●LAS 車道偏移防止系統

 LTA車道循跡輔助系統
手煞車型式

 EPB按鍵式電子手煞車

 EPB 電子式駐車煞車

 EPB 電子式手煞車

 EPB按鍵式電子手煞車

 ECB電子式煞車控制系統
AutoHold煞車鎖定功能

 Auto hold智慧型煞車鎖定系統

 BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統

 Auto Hold 自動駐車系統

 Auto hold

 Auto Hold 自動定車煞車系統
其他特色科技

 ●ISA 智慧型速限輔助系統

●TSR 道路標誌識別輔助系統 ●RED 道路邊緣偵測系統

●ESA 閃避轉向輔助系統

●駕駛疲勞警示系統

●TVC 扭力分配控制系統

●PIB 二次碰撞預煞輔助系統

 ●AHA 敏捷操控輔助系統

●Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 ●CTS智慧型方向燈

●DAM 駕駛注意力監視系統

 ●SEW 安全下車警示系統 ●ROA 後座乘員未下車提醒系統 ●DAW 駕駛疲勞警示系統

 ●Skyactiv-Vehicle Dynamics 車輛動態管理系統

●G-Vectoring Control Plus G 力導引控制技術 + ●DAA 駕駛疲勞警示系統  

 ●ACA主動過彎輔助系統 ●DSC檔位誤入動力限制系統
停車輔助系統

 ●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達

 ●3 模式倒車攝影機(一般 / 廣角 / 俯視)

 ●倒車顯影系統(附動態導引輔助線) ●前後雙眼式前方雷達

 ●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達

 ●前後四眼式前方雷達
其他特色配備

 ●足踢感應式電動尾門

●Qi 手機無線充電座

●HUD 智慧型抬頭顯示器 

 ●Smart Trunk智慧型感應式電動尾門(開啟速度/高度可調)

●10.25吋開放式數位儀表(含專屬防眩光科技)

●Qi 手機無線充電座

 ●Windshield HUD 前檔投影式全彩抬頭顯示器

●Qi 手機無線充電座
氣囊數

 7

 6

 6

 6

 7

主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0（動力操控篇）

主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0(結論篇+即將推出的新對手)

主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀