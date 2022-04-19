主流戰爭 ─ 百萬級距中型SUV再次對決Kuga 180X vs CR-V vs Tucson L vs CX-5 20S vs RAV4 2.0〈空間配備篇〉

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SUV之所以熱銷，就是因為消費者可以在相同預算下買到更多的空間，在基本架構大同小異下，中型SUV普遍的空間表現都不會太差；在這次集評中的五款車型，單就車身尺碼上，車長最長的Tucson L達4630mm，比最短的CX-5長了55mm，且Tucson L達2755mm的長軸距，也讓它在粽香空間上有所優勢，尤其在後座膝部空間比起第二名的CR-V還要多了4cm，而這裡卻也反應出Honda善於空間規劃上的特色，即便世代相對較舊，軸距最短，但在乘坐的前後縱向空間一點也不會輸給對手，這也是它可以維持暢銷的原因之一。而CX-5雖然前後縱向空間略為遜色，但在橫向空間上卻有不錯表現，甚至頭部空間也比預期來得好，Kuga在空間部分則因尺碼較前代放大後進步不少，跟上了對手水平。所以整體來說，五款車的空間表現真的是差距不大，絕對都足以應付多數人使用。
各車型空間量測表：
| 車型
| Ford Kuga180X 旗艦
| Honda CR-V 1.5 VTi-S
| Hyundai Tucson L GLT-B
| Mazda CX5 20S Carbon Edition
| Toyota RAV4 2.0尊爵
| 車身尺碼
| 4614x1882x1678mm
| 4625x1855x1680mm
| 4630x1865x1670mm
| 4575x1845x1680mm
| 4600x1855x1685mm
| 軸距
| 2710mm
| 2660mm
| 2755mm
| 2700mm
| 2690mm
| 前座膝部空間(cm)
| 30
| 30
| 29
| 27
| 30
| 前座頭部空間(cm)
| 102
| 99
| 100
| 100
| 99
| 後座最大膝部空間(cm)
| 27
| 30
| 34
| 26
| 28
| 後座椅墊至車頂高(cm)
| 95
| 93
| 94
| 97
| 98
| 後座椅墊離地高(cm)
| 38
| 33
| 37
| 36
| 33
| 後座椅墊長(cm)
| 48
| 52
| 51
| 50
| 50
| 後座椅墊寬(cm)
| 126
| 131
| 127
| 128
| 123
| 後座椅背寬(cm)
| 127
| 126
| 130
| 132
| 121
| 行李廂開口離地高(cm)
| 71
| 66
| 77
| 75
| 70
| 行李廂下緣寬度(cm)
| 93
| 106
| 93
| 92
| 93
| 行李廂最窄寬度(cm)
| 105
| 108
| 104
| 109
| 100
| 尾門開啟高度(cm)
| 186
| 188
| 190
| 182
| 193
| 行李廂至後座椅背深度(cm)
| 99
| 95
| 97
| 96
| 102
| 行李廂至前座椅背深度(cm)
| 179
| 191
| 客貨車椅背無法傾倒
| 164
| 190
| 行李廂最寬寬度(cm)
| 130
| 149
| 130
| 144
| 148
| 行李廂最高高度(底板標準位置) (cm)
| 78
| 100
| 76
| 80
| 82
至於在配備部分，自上市以來就主打Level2主動安全與高CP值的Kuga，的確展現優勢，尤其安全補助系統最為齊備，有著ISA 智慧型速限輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與PIB 二次碰撞預煞輔助系統等領先其他車款之科技，除此之外，本次鎖定的Kuga180X旗艦車型，雖然是本次評比設定110萬以內中型SUV中相對價格高的，但包括具有聲控功能的SYNC®3娛樂通訊整合系統，與具有10支喇叭的B&O音響，再加上足踢感應式電動尾門、Qi 手機無線充電座、HUD 智慧型抬頭顯示器與全景天窗等配備，豐富程度依舊讓它有物超所值的表現。
而最新的Tucson L，在安全配備上也相當完整，幾乎與Kuga不相上下，其他部分，就是車內兩具10.25吋液晶螢幕營造出新世代的科技感，並且也配有無線充電功能，滿足新世代智慧手機充電機能，比較可惜的是少了知名音響品牌加持，若能補上應可再增添吸引力。
CX-5部分，本次依照價格鎖定20S Carbon Edition版本，配備上的確不若在上一級的20S Carbon Edition Plus齊全，但也有著七萬元的價差，所以也少了Mazda比較具特色的Bose音響，以及感應式尾門，若要跟上上述兩款車型，就得加價超過110萬了，不過20S Carbon Edition有著本次所有車款中唯一的無線Apple CarPlay™連接功能，這對Apple手機使用者是個相對便利的配備。
然而這一路比下來，歷來銷量相對亮眼的CR-V與RAV4在整體配備上不若其他車款豐富，可見兩者憑藉一直以來的強大口碑與品牌形象，可說是深植消費者印象，其中CR-V已屆產品末期，還能維持銷售穩定度，消費者信賴程度可見一斑，未來大改款後，其他對手可得重新再想對策因應了；至於RAV4也傳出預計會在下半年進行中期小改，屆時在安全與配備上可望也會有所提升，要持續維持銷售王者地位，絕對不成問題。
各車主要配備表：
| 車型
| Ford Kuga180X 旗艦
| Honda CR-V 1.5 VTi-S
| Hyundai Tucson L GLT-B
| Mazda CX5 20S Carbon Edition
| Toyota RAV4 2.0尊爵
| 建議售價
| 108.9萬
| 105.9萬
| 106.9萬
| 107.9萬
| 106.9萬
| 頭燈型式
| LED 雙層矩陣型頭燈(附自動水平調整)
| LED 星鑽頭燈 (附自動水平調整) +AHB 遠光燈自動切換系
| LED分離式頭燈(附Follow Me Home 延遲照明系統)+ SBL 轉向輔助照明系統+HBA 智慧型遠近光燈調節系統
| LED 頭燈 ( 附自動水平調整 )+主動式轉向功能頭燈+HBC遠近光燈自動調節系統
| LED 反射式頭燈組(附自動水平調整)+AHB智慧型遠光燈自動切換系統
| 座椅材質
| 真皮
| 透氣皮質
| 皮質
| Granlux® 類麂皮與皮質混搭
| 皮質
| 前座座椅
| 駕駛座 8 向電動調整
| 手動調整
| 駕駛座10向電動調整座椅(附2向腰靠調整)
| 駕駛座六向電動調整
| 駕駛座8向電動座椅／電動腰靠
| 車載多功能系統
| SYNC®3娛樂通訊整合系統+ B&O音響(導航/聲控)
| 觸控式音響主機 (附車輛自主化設定功能/衛星導航)
| 10.25吋觸控多媒體主機
| MZD Connect 人機智慧資訊整合系統
| TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統(Wi-Fi連結(含愛車秘書&即時生活資訊))
| 多媒體連接功能
| Apple CarPlay™/Android Auto /藍牙/ USB/緊急救援通訊系統
| HDMI 外接影音端子/前座 USB 端子/後座 2.5A USB 端子/藍芽
| CarPlay™/Android Auto /藍牙/USB
| 無線Apple CarPlay™/Android Auto/藍牙/USB/Aux-in
| USB /藍牙無線系統
| 中央螢幕尺寸
| 8 吋觸控螢幕
| 7吋觸控式
| 10.25吋觸控式
| 7 吋觸控式
| 9吋觸控式
| 喇叭數
| 10
| 8
| 6
| 6
| 6
| 空調型式
| 左右獨立雙域恆溫空調系統
| i-Dual Zone GPS 智慧型雙區恆溫空調系統
| 智慧型觸控雙區恆溫空調系統
| 雙區獨立恆溫空調系統
| S-Flow智慧型雙區恆溫控制空調系統
| 天窗
| 全景式電動天窗
| 全景式電動天窗
| 全景式電動天窗
| -
| -
| 循跡防滑與動態穩定系統
| ●AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統+ TCS循跡防滑控制系統 ●RSC™車輛防滾系統
●ETS主動式車身動態強化系統
| ●VSA 車身動態穩定控制系統 ●RDM 道路偏移抑制系統
| ●VSM 整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)
●ROP 電子車身防傾系統
| DSC 動態穩定系統+TCS循跡防滑控制系統
| ●VSC車輛穩定控制系統+TRC循跡防滑控制系統 ●PBC車身起伏控制系統
| 斜坡輔助系統
| HSA斜坡起步輔助系統
| HSA斜坡起步輔助系統
| ●HAC 上坡起步輔助系統
●DBC 陡坡緩降輔助系統
| HLA上坡輔助系統
| HAC上坡起步輔助系統
| 主動式巡航系統
| ●iACC 智慧型定速巡航調節系統
●全速域定速巡航調節系統(附低速跟車)
| ACC 主動式車距調節定速巡航系統 附 LSF 低速自動跟車功能
| SCC 智慧型主動車距維持系統(附Stop & Go)
| MRCC全速域主動車距控制巡航系統
| ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)
| 碰撞預警與煞車輔助系統
| ●PCA前向碰撞預警系統
●AEB全速域輔助煞停系統 (含車輛 / 行人 / 自行車手偵測) ●DI 前向距離偵測系統
●DA車距警示系統
| ●FCW 前方碰撞警示系統 ●CMBS 碰撞緩解煞車系統
| ●FCA 前方主動煞停輔助系統 (含汽車/行人/騎士)
●FCW 前方撞擊警示系統
●FCA-JX 對向來車路口煞停輔助系統
●FCW-JX 對向來車路口安全偵測系統
| ●SBS 智慧型煞車輔助系統 ●Advanced SCBS 進階前行煞車輔助系統
●SCBS-R 倒車煞車輔助系統
| ●PCS預警式防護系統(預警式防護警示/煞車力道輔助/主動煞車輔助/行人偵測)
| 緊急煞車警示系統
| 緊急煞車警示系統
| ESS 緊急煞車警示系統
| ESS 緊急煞車警示系統
| ●EBS緊急煞車警示系統
| 盲區偵測系統
| ●BLIS® 視覺盲點偵測系統
●CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向標示)
| LaneWatchTM 盲點監視系統
| ●BCA 盲區碰撞避免輔助系統
●BCW 盲區偵測警示系統
●RCCA 後方交通防撞輔助系統●RCCW 後方交通防撞警示系統●LCA 車道變換後方警示系統
| ●BSM 盲點偵測系統
●RCTA後車警示功能
| ●BSM盲點偵測警示系統
| 車道偏離警示系統
| LDW車道偏移警示系統
| LDW 車道偏移警示系統
| LDW車道偏離警示系統
| LDWS車道偏移警示系統
| LDA車道偏離警示系統(車道偏離警示/車輛搖晃警示)
| 車道維持輔助系統
| ●LKA車道偏移輔助系統
●LCA車道導正輔助系統
| LKAS 車道維持輔助系統
| ●LKA 車道偏移輔助系統
●LFA 全速域車道維持輔助系統
| ●CTS 巡航模式車道維持輔助系統
●LAS 車道偏移防止系統
| LTA車道循跡輔助系統
| 手煞車型式
| EPB按鍵式電子手煞車
| EPB 電子式駐車煞車
| EPB 電子式手煞車
| EPB按鍵式電子手煞車
| ECB電子式煞車控制系統
| AutoHold煞車鎖定功能
| Auto hold智慧型煞車鎖定系統
| BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統
| Auto Hold 自動駐車系統
| Auto hold
| Auto Hold 自動定車煞車系統
| 其他特色科技
| ●ISA 智慧型速限輔助系統
●TSR 道路標誌識別輔助系統 ●RED 道路邊緣偵測系統
●ESA 閃避轉向輔助系統
●駕駛疲勞警示系統
●TVC 扭力分配控制系統
●PIB 二次碰撞預煞輔助系統
| ●AHA 敏捷操控輔助系統
●Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 ●CTS智慧型方向燈
●DAM 駕駛注意力監視系統
| ●SEW 安全下車警示系統 ●ROA 後座乘員未下車提醒系統 ●DAW 駕駛疲勞警示系統
| ●Skyactiv-Vehicle Dynamics 車輛動態管理系統
●G-Vectoring Control Plus G 力導引控制技術 + ●DAA 駕駛疲勞警示系統
| ●ACA主動過彎輔助系統 ●DSC檔位誤入動力限制系統
| 停車輔助系統
| ●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達
| ●3 模式倒車攝影機(一般 / 廣角 / 俯視)
| ●倒車顯影系統(附動態導引輔助線) ●前後雙眼式前方雷達
| ●360度環景影像行車輔助系統 ●前後四眼式前方雷達
| ●前後四眼式前方雷達
| 其他特色配備
| ●足踢感應式電動尾門
●Qi 手機無線充電座
●HUD 智慧型抬頭顯示器
| ●Smart Trunk智慧型感應式電動尾門(開啟速度/高度可調)
●10.25吋開放式數位儀表(含專屬防眩光科技)
●Qi 手機無線充電座
| ●Windshield HUD 前檔投影式全彩抬頭顯示器
●Qi 手機無線充電座
| 氣囊數
| 7
| 6
| 6
| 6
| 7