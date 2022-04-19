國際白內障屈光手術論壇　台灣眼科醫療連結世界

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國際論壇利於年輕醫師吸取各國經驗、想法
林鴻源院長分享，隨著醫學發展與進步，白內障手術從傳統的打針、球後神經節麻醉，發展到現在僅需局部點麻藥即可進行，手術時間約20至30分鐘即可完成，與過去有極大的不同。此現象雖對患者來說是正向發展，然而，從培訓年輕醫師的角度看來，精密簡化的手術流程可能限制其學習的進步空間與成長速度，因此更需要利用其他管道來加強。
林鴻源院長常年積極參與各大國際醫學會，專注耕耘白內障醫療領域，於2019年成為首位也是目前唯一獲提名且成功進入國際眼內植入手術領袖組織(IIIC)的台灣眼科醫師。也因深感國際交流對台灣來說有許多利處，積極推動台灣國際白內障屈光手術論壇，邀請各國眼科權威醫師來台分享手術經驗與觀念，讓台灣眼科領域維持原有所長之餘，也能精準掌握國際眼科醫療趨勢。
今年論壇已邁入第六屆，除了持續聚焦於複雜性白內障手術的經驗分享，也抓住了目前眼科最新趨勢，針對近兩年發展非常迅速的全飛秒近視雷射做重點交流，真正擴展延伸「眼科屈光手術」議題，引領台灣眼科發展。
克服疫情限制 醫學交流不停歇
新冠肺炎肆虐全球，大大影響各行各業原先的進行模式，而對醫界也不例外。林鴻源院長指出，雖白內障屈光手術論壇並沒有停辦，但因考量安全問題與出入境隔離需求，目前也改用視訊的方式進行，透過視訊會議、影片預錄及直播等方式，讓國內外專家不受空間限制分享觀念及想法，林鴻源院長說：「新冠肺炎並不會阻擋台灣眼科醫師向前邁進、追求新知的腳步。更可以感受到我們每位醫師不忘初心，不斷提升自身學術專業、臨床應用，朝向讓每個病患、每雙眼睛都能「看得清楚、看得舒適、看見未來」為使命。」
白內障好發年齡下降 是否影響國家社會的生產力就看「治療」
林鴻源院長分享，與其說白內障是疾病，它更像是每個人老化必經的過程，就像長白髮、皺紋一樣，不管再如何勤加保養，總有一天還是會碰上退化。但現代人廣泛使用3C產品，其所帶來的藍光傷害，不僅可能造成黃斑部病變，亦使白內障平均發生年齡不斷下修，所以幾乎人人都會碰上白內障問題，只是時間早晚而已，這也是為什麼眼科醫師需要在好的醫療品質上追求「更好」。
林鴻源院長補充，若能及早介入白內障治療並提升手術技術，能協助讓患者維持自身生產力，反之若治療狀況不佳，對家庭、社會及國家都可能成為負擔，因此，促進台灣白內障手術技術更精緻的發展及進步是勢在必行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53389
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