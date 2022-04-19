脊椎手術後常下背痛？ 預防沾黏能減少脊椎疼痛症候群

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中正脊椎骨科醫院脊椎院長高振興指出，慢性下背痛是脊椎外科門診中病人最常見的問題。好發於長年脊椎使用不當、姿勢不良，或是因運動、職業傷害，造成脊椎骨頭、關節等結構排列異常，進而產生椎間盤突出、脊椎滑脫症、骨關節退化、骨結構受損、骨病變等脊椎疾病。
高振興院長表示，目前治療脊椎疾病根據患者症狀不同，症狀輕微者可使用藥物、復健、強化肌肉力量、多休息等持續觀察；若保守治療無效，則會建議採取手術治療，依疾病種類、嚴重程度及患者經濟狀況等，各有適合的脊椎手術方式。
脊椎手術該謹慎 每4人有1人嚴重神經沾黏影響生活
「沾黏」是自體組織對創傷的自然反應，身體啟動自我修復、組織癒合過程的正常現象。在手術後，因組織被傷害，局部組織開始產生發炎反應，血液滲出物與纖維母細胞、纖維蛋白組織，因過度增生把附近的組織都連結在一起形成了沾黏甚至纖維化。沾黏造成的症狀，可能延續幾個月到多年之後。根據文獻統計，「脊椎手術後疼痛症候群」(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS)患者中約25％有嚴重術後神經沾黏病變，會產生下背痛、下肢疼痛、麻木、感覺異常等不適，造成日常活動度降低，嚴重影響生活品質，因保守治療效果不好，甚至造成長期憂鬱症。
防沾黏凝膠降低發炎反應 預防術後神經沾黏
術後神經沾黏，也是手術失敗常見原因之一。臨床上，曾有許多接受脊椎手術患者抱怨，「不開刀會痛、開了卻更嚴重」。脊椎手術後或多或少都會產生神經沾黏，尤其手術破壞的範圍越大，或同一傷口反覆再開刀，沾黏發生機率越高、越嚴重。
高振興院長強調，進行脊椎手術必須正確診斷，手術過程需非常謹慎，使用精細手術技巧，減少組織創傷、細心止血、傷口沖洗乾淨，皆可降低沾黏的嚴重度。
一般預防沾黏的方式有兩種，其一為透過精細且熟練的手術技巧，縮小傷口範圍，第二，則是可在術中合併使用抗沾黏凝膠。
尤其脊椎手術範圍大，且須分離神經組織或同一部位再手術，術後沾黏機率較高者，應考慮使用由氧化聚乙烯及羧甲基纖維素鈉100％合成的可吸收防沾黏凝膠，能夠有效減少術後神經沾黏及降低手術失敗機率，不但幫助手術更順利，更能減少神經組織壓迫等不必要的併發症。
現代文明病崛起 做好這些事減少脊椎疾病發生
脊椎退化是現代人的文明病，高振興院長提醒，日常生活要避免姿勢不良，也要控制體重，建議適度運動、訓練核心肌群，就能減少脊椎發生問題；萬一需要接受脊椎手術，最好尋求第二意見，並與醫師討論如何避免術後神經沾黏的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53444
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