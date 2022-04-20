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俄烏戰爭立功！國軍千枚反艦飛彈戰力阻共軍登陸

▲國軍現役雄三超音速反艦飛彈，軍方曾以「航母殺手」名稱對外展出。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國軍現役雄三超音速反艦飛彈，軍方曾以「航母殺手」名稱對外展出。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-20 11:41:162022-04-20 11:45:49

俄羅斯黑海艦隊旗艦，光榮級「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，遭到烏克蘭以岸置海王星反艦飛彈（Neptune anti-ship missiles）擊中後沈沒，成為二戰後遭擊沈最大噸位軍艦。我國家安全與烏克蘭相似，同樣面對鄰近強國威脅，為反制共軍船艦登陸威脅，也同樣建置龐大反艦飛彈戰力因應。

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二次大戰末期，納粹德軍以弗里茨 X（Fritz X）炸彈攻擊盟軍船艦、在太平洋戰場，日軍以載人自殺攻擊機攻擊美軍船艦，為近代反艦飛彈的濫觴。二戰之後，透過雷達導引技術使得反艦飛彈威脅性大幅提升，1967年以阿戰爭期間，埃及飛彈快艇以蘇聯冥河飛彈擊沈以色列驅逐艦埃拉特號（Destroyer Eilat）。在1973年以阿戰爭中，以色列也開發毒蜂級快艇搭配天使反艦飛彈對埃及施以報復攻擊，在戰爭中表現出色。

中科院也在1970年代仿製毒蜂級飛彈快艇，成為海鷗級飛彈快艇，艦上搭載的雄風一型反艦飛彈也是仿製天使反艦飛彈，成為國軍第一代國造反艦飛彈。但是每艘海鷗飛彈快艇只能搭載2枚雄一反艦飛彈，且最大射程僅有40公里，1980年代又以美國魚叉飛彈為目標發展出雄風二型反艦飛彈，之後又研發出最大射程150公里，可超音速飛行的雄三反艦飛彈。

為嚇阻解放軍船艦登陸犯台，美軍顧問團根據國軍漢光演習電腦兵推結果，認為至少必須部署1200枚反艦飛彈，摧毀半數犯台共軍船艦，才能瓦解敵方對台攻勢，但我國目前僅有約600枚雄風二型與雄風三型反艦飛彈，礙於中科院產能有限，因此建議對美採購有豐富實戰經驗的反艦飛彈。

美國2020年宣布軍售台灣100套魚叉飛彈岸置防禦系統軍售案，國軍目前現役魚叉飛彈，分別是海軍「潛射型」UGM-84L，主要由2艘經過改裝後的劍龍級潛艦發射、海軍「艦射型」RGM-84L，配備於4基隆級驅逐艦與2艘美製派里級巡防艦上、空軍「空射型」AGM-84L，由美製F-16戰機發射，若對美採購的「岸置型」RGM-84L抵台後，國軍將擁有空、潛、陸、艦射共4型魚叉飛彈，也是目前全球唯一各種魚叉飛彈發射平台都全配置的國家。

但因預算緊絀，海軍曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購。但傳出美國國安高層現卻強勢要求我方必須「一次買齊」，導致海軍已被迫提交新發價書，並編足高達新台幣866億餘元預算，比2020年10月公告的23.7億美金（約677億新台幣）多出100多億。而我方購買的為最大射程148公里的一般型魚叉飛彈，而非射程超過200公里的增程型RGM-84 Block II+ ER魚叉飛彈。

去年11月，立院三讀通過國防部所提總值新台幣2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例」，其中包括生產雄風二型與雄風三型岸置反艦飛彈系統，另外預算中採購之海軍高效能艦也可搭載雄二與雄三反艦飛彈，期盼在短時間內，籌獲發展成熟、可快速量產的國造武器，以建構抗中不對稱戰力。

▲塔江軍艦彈艙，雄二、雄三與海劍二飛彈交錯排列。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲塔江軍艦彈艙，雄二、雄三與海劍二飛彈交錯排列。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)

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