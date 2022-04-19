豆製品熱量大比拼！豆皮、豆干不是最胖 爆肥魔王超意外
豆皮、豆干、豆腐等豆製品無論是放在滷味、火鍋等料理中，都有其不同的口感，擄獲許多人的胃口，對此營養師也分享各項常見豆製品的營養價值，並強調豆製品種類多樣，若想控制好血脂、增肌減脂、控制體態，必須要張大眼睛挑選，免得誤踩地雷。
營養師林俐岑在臉書粉專發文分享，六大類食物中，能夠提供優質蛋白質的食物來源，像是「豆、魚、蛋、肉類」中，又以植物性大豆蛋白最為優先，若想「增肌減脂」可選無糖豆漿、沒炸過的豆皮、傳統豆腐、小方豆干，這4種在含有7克蛋白質時，熱量差異不大，約為70大卡。
林俐岑提醒，若想減肥的話，必須要少吃「百頁豆腐」，因為百頁豆腐在製作時，會將水、大豆蛋白、澱粉、大豆油與調味料均勻乳化後，放入成型盤中蒸熟完成，因此其油脂與其他豆製品相比，比例更高，熱量也較高，每70克就能達到137大卡。
不過直得注意的是，林俐岑也指出，百頁豆腐的油脂及熱量較高，其實蠻適合體重過輕、想增重的人，或是消瘦的長輩食用，所以百頁豆腐也不是完全不能吃，若不想攝取太多油脂，可以減少其他餐次飲食的油量，避免吃下太多油。（編輯：張志浩）
【本文獲臉書粉絲團《林俐岑營養師的小天地》授權，版權所有，非經授權不許轉載】