南韓全面大解封！《空氣殺人》2萬民眾慘死掀討論

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其實《空氣殺人》早在5年前就結束拍攝，卻因為疫情等各種原因，延後到今年上映，也算「疫情受災電影」之一。尤其這是《屏息》導演趙榮善，睽違9年推出的編導新作，其中光是對事件的調查與驗證，就耗費6年時間，可說是歷經千辛萬苦打造的心血之作。
趙榮善受訪分享這段籌備過程：「真的很辛苦，從選角到投資，一切都很辛苦，不過最辛苦的部分，還是這起沒有結束的事件。從2011年開始，每當事件有新事實被揭露，我都非常擔心會給受害者帶來傷害。」導演也進一步補充：「因為事件的受害情況太過龐大，無法全數透過電影拍攝下來，這讓我感到非常痛心，也擔心電影會變成加害集團去攻擊受害者的手段。越是這樣，我就越想冷靜，並努力用第三者的視角來看待受害者跟這個事件。」
《空氣殺人》劇情描述創傷中心醫師（金相慶 飾）面對愛妻（徐令姬 飾）因為不明肺病死亡、兒子性命也岌岌可危的情況下，想做些什麼卻又束手無策。原為首爾地方檢察廳檢察官的小姨子（李先彬 飾）在姐姐死後成為律師，誓言要為姐姐的死討回公道。兩人聯手調查相關醫療事件，發現真凶竟是添加在加溼器裡的殺菌劑。為了向世人揭發真相，兩人集結受害者家屬，向殺菌劑的製造企業提出控訴，請求共同賠償。電影將於5月13日在台上映。
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