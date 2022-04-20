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南韓全面大解封！《空氣殺人》2萬民眾慘死掀討論

▲《空氣殺人》改編轟動南韓社會的加溼器殺菌劑毒害事件。（圖／采昌）
▲《空氣殺人》改編轟動南韓社會的加溼器殺菌劑毒害事件。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-20 08:30:00

全球疫情尚未停歇，南韓政府卻宣布全面解除實施2年多的社交距離規範，不論聚會、營業時間、大規模集會活動等人數都不再受限；電影院公共場所25日起解除飲食禁令。改編2011年轟動全韓的「加濕器殺菌劑毒害事件」真人真事電影的《空氣殺人》也在18日晚於首爾某購物中心舉辦盛大的VIP首映會，成為南韓全面解禁後，首場大型電影活動，製作團隊表示：「我們將以走在最前面的心態，為南韓電影的再出發，邁出別具意義的第一步，也不忘為南韓電影跟戲院共同加油。」

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▲《空氣殺人》金相慶（右）表示跟劇組因為疫情很久沒有見面，但卻透過電影終於見面。（圖／采昌）
▲《空氣殺人》金相慶（右）表示跟劇組因為疫情很久沒有見面，但卻透過電影終於見面。（圖／采昌）
《空氣殺人》改編南韓史上最嚴重的環境毒害事故，並造成超過100萬人染上肺病、2萬多人因此死亡，當年甚至讓時任總統都出來公開致歉。這起事件曾先後被電視劇《Wanted》、《偵探醫生》作為劇情題材，近期則被改編成電影登上大銀幕。也因為事件的轟動性，確實提高社會對化學產品使用的警惕，不過人們平時所不知道的化學物質還有很多。而該片也讓近期的南韓社會掀起討論，尤其疫情期間，有許多手部殺菌劑成為生活必需品，更是讓人為其中的成分感到好奇，深怕一個不小心「殺菌殺人」。

其實《空氣殺人》早在5年前就結束拍攝，卻因為疫情等各種原因，延後到今年上映，也算「疫情受災電影」之一。尤其這是《屏息》導演趙榮善，睽違9年推出的編導新作，其中光是對事件的調查與驗證，就耗費6年時間，可說是歷經千辛萬苦打造的心血之作。

趙榮善受訪分享這段籌備過程：「真的很辛苦，從選角到投資，一切都很辛苦，不過最辛苦的部分，還是這起沒有結束的事件。從2011年開始，每當事件有新事實被揭露，我都非常擔心會給受害者帶來傷害。」導演也進一步補充：「因為事件的受害情況太過龐大，無法全數透過電影拍攝下來，這讓我感到非常痛心，也擔心電影會變成加害集團去攻擊受害者的手段。越是這樣，我就越想冷靜，並努力用第三者的視角來看待受害者跟這個事件。」

《空氣殺人》劇情描述創傷中心醫師（金相慶 飾）面對愛妻（徐令姬 飾）因為不明肺病死亡、兒子性命也岌岌可危的情況下，想做些什麼卻又束手無策。原為首爾地方檢察廳檢察官的小姨子（李先彬 飾）在姐姐死後成為律師，誓言要為姐姐的死討回公道。兩人聯手調查相關醫療事件，發現真凶竟是添加在加溼器裡的殺菌劑。為了向世人揭發真相，兩人集結受害者家屬，向殺菌劑的製造企業提出控訴，請求共同賠償。電影將於5月13日在台上映。

▲李先彬出席首映會，透露看到觀眾很激動也很期待。（圖／采昌）
▲李先彬出席首映會，透露看到觀眾很激動也很期待。（圖／采昌）
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