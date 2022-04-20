Audi Urbansphere概念車演繹未來的奢華移動方案

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Audi Urbansphere概念車的車長為5.5公尺，軸距為3.4公尺，在車格定位上比起很多大型MPV都還要大上一截，但設計師卻巧妙利用流線筆觸及立體刻畫手法讓這部大傢伙在視覺感受並非實際來的那麼龐大，在外觀部分延續了Sphere概念車Progressive Luxury的設計概念，封閉式水箱罩上鋪設大量點陣式LED燈塊來營造出極具未來感的意象，車燈則同樣採以細長狀的輪廓來加深面容的俐落感。
車側則利用鈑件摺痕與細窄的窗框設計來消弭超長車身的笨重感，隱藏式的車門手把設計同樣帶來極為流線的視覺感受，搭配上24吋超大輪圈與低扁平比配胎的配置同樣替巨幅車體帶來修飾效果，最特別的是車門的開啟方式為對開式設計，不僅能讓乘客以極為優雅的方式進入車艙，少了B柱的遮擋也能讓空間顯得更為寬敞。
車艙同樣延續未來感十足的配置模式，以一具橫跨控台的大尺寸曲面螢幕作為駕駛儀表及娛樂資訊系統的顯示平台，當進入全自動駕駛模式時方向盤及儀表會隱藏起來，成為一具奢華的移動休憩空間，不僅於此，前文有說到Urbansphere的設計理念是為了提供後座乘客頂級的移動體驗，除了在前座椅頭枕後方設有兩組獨立顯示幕外，在上方還設有可收折玻璃投影幕以提供大尺寸畫面的需求。
與舒適度有最直接關係的座椅則是Urbansphere另一大特色，不僅椅背向後傾斜角度可多達60度，可向前伸展的腿托亦是讓乘客找出最佳乘坐感的利器，另外包覆式的頭枕其兩旁還有音響配置，當座椅進入舒適模式並在柔美音樂的播送下，你說這樣子的一個氛圍營造還有不放鬆的理由嗎?
底盤模組採用的是集團專為電動車開發的PPE架構打造，配置的雙電動馬達可輸出396匹馬力及690 Nm的扭力峰值，Audi知名的quattro四輪傳動系統依舊在列，不過電腦可依當前的行車狀態自行切換四驅或後驅模式，120 kWh的電池模組則具備750公里的續航能力，800V的快充系統也可在10分鐘內補足300公里所需電量，5%-80%的充電時間也僅需25分鐘，Audi這次藉由這三款電動概念車來演示品牌對於未來移動方式的想法，同時也可預見品牌對於電動車的設計走向。