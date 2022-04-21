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大編劇寫《戀愛何必認真？》　3對CP談初戀、搞不倫

▲日劇《戀愛何必認真？》由《神啊！請多給我一點時間》編劇淺野妙子主筆，描述3對CP重新挑戰愛情的故事。（圖／friDay影音提供）
▲日劇《戀愛何必認真？》由《神啊！請多給我一點時間》編劇淺野妙子主筆，描述3對CP重新挑戰愛情的故事。（圖／friDay影音提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-21 02:00:00

春天真的來了嗎？friDay、KKTV影音春季檔日劇全面啟動，每週二、三的「戀愛」課題做好做滿，不想面對愛情的廣瀨愛麗絲主演《戀愛何必認真？》，與西野七瀨、飯豐萬理江共同尋求「何謂戀愛？」，而上野樹里則與松重豐化身父女檔《持續可能的戀愛？》，破天荒的同時進行「婚活」，為了尋求幸福而各自努力！戀愛何必認真？

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▲日劇《戀愛何必認真？》由《神啊！請多給我一點時間》編劇淺野妙子主筆，描述3對CP的愛情故事。（圖／friDay影音提供）
▲《戀愛何必認真？》海報。（圖／friDay影音提供）
《戀愛何必認真？》以六位「不曾」感受過真愛的男女為主軸，描述現代人因為各種因素放棄愛情後，如何重新挑戰愛情的故事。本劇由《戀愛世代》、《神啊！請多給我一點時間》等經典名作的編劇淺野妙子主筆，找來廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨、藤木直人、飯豐萬理江、岡山天音等六人主演，在各種的偶然中墜入愛河。廣瀨愛麗絲強調自己是如果戀愛的話就一定會認真應對的類型，不過這次飾演的女主角「櫻澤純」，是個在首集大喊「自己一個人也很好」，最後卻靠在「SixTONES」松村北斗身上痛哭的角色，讓許多觀眾看了也感同身受開始陪哭，紛紛希望她能在劇中得到真正的幸福。

▲《戀愛何必認真？》前排左起飯豐萬理江、廣瀨愛麗絲、西野七瀨。後排左起岡山天音、松村北斗、藤木直人。（圖／戀愛何必認真？官方推特）
▲《戀愛何必認真？》前排左起飯豐萬理江、廣瀨愛麗絲、西野七瀨。後排左起岡山天音、松村北斗、藤木直人。（圖／戀愛何必認真？官方推特）
而在上野樹里主演的《持續可能的戀愛？》中，資深演技派男星松重豐這次不開吃，竟與劇中女兒一起「尋婚」，講明沒時間結婚的上野樹里，遇見田中圭飾演的單親爸爸，兩人從零開始慢慢擦出愛的火花。在現實生活中，上野樹里與音樂人老公感情和睦，就算忙著拍戲也不忘家事，她接受訪問時透露：「在拍攝連續劇的時候，老公反而會扛起家裡重任，甚至還會親手做便當給我，一切都是為我的健康著想，真的超級感謝！」

▲《持續可能的戀愛？》海報。（圖／friDay影音提供）
▲《持續可能的戀愛？》海報。（圖／friDay影音提供）
▲《持續可能的戀愛？》由上野樹里主演。（圖／friDay影音提供）
▲《持續可能的戀愛？》由上野樹里主演。（圖／friDay影音提供）
▲上野樹里（左）、松重豐在劇中演父女。（圖／friDay影音提供）
▲上野樹里（左）、松重豐在劇中演父女。（圖／friDay影音提供）
friDay影音春季檔日劇除了本季最強全網獨佔的綾瀨遙《前男友的遺書》之外，還有土屋太鳳、松下洸平《麻煩一族》，高橋一生、柴崎幸《INVISIBLE》，山田涼介、芳根京子《我的可愛已經快到有效期限!?》，廣瀨愛麗絲、松村北斗、西野七瀨、藤木直人《戀愛何必認真？》，上野樹里、松重豐、田中圭《持續可能的戀愛？》，松岡昌宏、山本舞香《家政夫三田園 第5季》等精選強作，相關詳情可洽friDay、KKTV影音官方網站、app或臉書專頁。（編輯：楊穎軒）

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