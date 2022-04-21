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特企／黑幫電影教父「高捷」　插旗銅鑼灣挑戰陳浩南

▲台灣黑幫電影教父「高捷 」正式參戰《古惑仔M》。（圖／品牌提供）
▲台灣黑幫電影教父「高捷 」正式參戰《古惑仔M》。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-21 11:20:39

以知名港漫《古惑仔》改編的首款MMORPG手遊《古惑仔M》今日(19)營運團隊宣布，將與台灣黑幫電影教父「高捷 」展開合作，並於遊戲周年慶檔期推出最強戰神活動，同步釋出全新宣傳片及活動特色！

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台灣黑幫電影教父「高捷」最強合作活動展開！

有老大專業戶之稱的資深演員「高捷」，出演過如《角頭》系列、《新宿事件》等多部膾炙人口的黑幫題材電影，《古惑仔M》這次也榮幸邀請到這位台灣黑幫電影教父「高捷」為遊戲周年慶展開活動序幕，將在遊戲中打造「高捷」專屬戰神形象，玩家可以透過遊戲活動方式獲得當前最強的合作遊戲戰神，取得後將可以大幅提升玩家的角色遊戲能力，除此之外，「高捷」也特別為遊戲戰神進行專屬配音，喜愛「高捷」跟黑幫相關題材的粉絲千萬不能錯過這次限定合作活動！

台灣黑勢力插旗銅鑼灣再掀江湖新風暴！

這次除了加入全新戰神台灣黑幫電影教父「高捷」之外，在遊戲內的銅鑼灣地圖中，也將出現全新台灣特色景觀，如大家熟悉的「辣妹檳榔攤」、「釣蝦場」、「台灣夜市」等，要讓玩家在遊戲過程中，體驗最地道的台灣街景文化！

台灣黑幫電影教父「高捷」參戰合作活動全新開放！

為迎接台灣黑幫電影教父「高捷 」正式參戰《古惑仔M》，營運團隊也準備了許多合作特別活動，如《大佬回頭為義而戰》、《致敬永遠的三聯幫忠勇伯》等活動，要跟玩家們一起這同慶這值得歡樂的日子！

首款古惑仔MMORPG手機遊戲《古惑仔M》今日正式宣布台灣黑幫電影教父「高捷」特別合作活動展開，喜愛「高捷」、《古惑仔》系列作品、MMORPG玩法、香港電影、街頭文化及擁有江湖兄弟夢的的玩家們，記得追蹤官方Facebook專頁獲得第一手遊戲消息和獨家限定獎勵！
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