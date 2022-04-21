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給婆婆10萬幫做月子！人妻每餐都吃「麻油雞+白飯」崩潰

▲在華人的傳統觀念中，女性生產後做月子是非常重要的，最好能在身體修復期間補足需要的營養。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲在華人的傳統觀念中，女性生產後做月子是非常重要的，最好能在身體修復期間補足需要的營養。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 12:18:47

在華人的傳統觀念中，女性生產後做月子是非常重要的，最好能在身體修復期間補足需要的營養，不過，就有一名女網友表示，她生兩胎共給了婆婆10萬幫忙做月子，卻餐餐只有麻油雞加白飯，最後還不斷邀功，讓她忍不住氣炸抱怨，貼文曝光後掀起熱議。 

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該名網友在臉書「靠北婆婆2.0」中貼文，她表示生第一胎時給了婆婆4萬元幫忙做月子，卻每餐只得到麻油雞加白飯，就算她主動開口提想吃魚，婆婆也會以「有腥味」的理由拒絕她，因此也只煮過一次，先前買了杜仲粉補身體，婆婆卻說「炒了會變黑不好看」，要她沾著食用就好。 

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▲一名女網友表示，她生兩胎共給了婆婆10萬幫忙做月子，卻餐餐只有麻油雞加白飯。（示意圖／取自unsplash）
原PO繼續抱怨，生第二胎時月子想做足一點，因此給了婆婆6萬元，希望能做到40天，沒想到仍是餐餐麻油雞配白飯，快要30天時，還說可以慢慢和大家一起吃飯，不必特意做到40天，讓她氣炸直呼：「其實我是很感激我婆婆幫我做月子的，但最近卻跟我說她月子幫我做很好，才會讓我想靠北的，二次月子做完，剩下的錢我都沒有收回來，都說直接給妳就好，這樣還在跟我邀功！」 

貼文一出，網友們看了直搖頭，紛紛留言，「40000跟60000都可以請月嫂了」、「這個錢訂月子餐或請8小時的月嫂都可以了好嗎」、「買月子餐比較好，每天的菜色都不一樣啊」、「寧願叫月子餐，營養均衡，吃得也比較好」、「妳很有勇氣，第一胎這樣，第二胎還敢給她做」、「我花10萬直接請月嫂到家裡，然後食材都挑好的，做足了60天，每天開心愉快，真的如果能力許可，不要麻煩婆家」。（編輯：賴禹妡） 

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