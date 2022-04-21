特企／全台首創家電體驗廚房　Beutii完美五感體驗

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家電體驗廚房Beutii Kitchen為品牌Beutii的重點服務之一，提供消費者購買廚電前的實際試用體驗，以無限的巧思打造更臻完善的服務，亦展現品牌對自家選品的極致自信。Beutii Kitchen推出的2022新菜單中，研發多款系列特色餐點，如漂浮冰咖啡、西西里咖啡與現打新鮮果汁飲品，另新增經典可口的格紋鬆餅、韓國熱賣的可朗芙與限定版「烤烤你」餐點，新餐點皆能使用門市廚電現場體驗手做的趣味，其中Beutii特與知名老宅咖啡廳「玄珠」聯手推出的限定版「烤烤你」，合作餐點限定販售三個月，消費者能透過烤箱界精品BALMUDA蒸氣烤麵包機，著手烤出外酥內軟的可口吐司，並搭配4款玄珠特製茶抹醬：鐵觀音、香料茶、四季春以及蜜香紅茶，一口享受豐富卻輕盈和諧的濃郁茶香，以跨領域合作呈現更多元的體驗與驚喜，另提供加點隱藏版肉桂抹醬，點綴茶香增添整體風味。
母親節活動開跑！甜點系網紅也鍾愛的Beutii Kitchen
Beutii擅以美學家電為日常注入品味與生命力，引領消費者以質感款待生活，為歡慶此次Beutii Kitchen新風貌，特此舉辦Beutii輕鬆玩料理體驗會，邀請各界同樣講究生活的品味人士一同參與，以絕美廚電譜出美味日常，時常分享甜點食譜的知名美食Youtuber「OREOの甜食町」及美食網紅「巨鳥胃77」亦到場共襄盛舉。為回饋欲嘗鮮新菜單的消費者，凡於7/22前至Beutii Kitchen體驗餐點（飲品除外），即可獲得Beutii指定廚電100元折價券，另可享玄珠官網9折優惠券！不僅如此，搭配母親節「媽咪休日提案」活動，於4/23-5/20期間至官網與門市消費滿台幣5,500元，還可現折500元，歡迎消費者偕同媽媽至門市參觀並享用手作下午茶，一同度過愜意悠閒的午後時光；此外，於活動期間新加入Beutii官方LINE好友，還可享隱藏版購物金，於官網消費最高現折600元。
加入Beutii官方Line好友享隱藏版購物金：https://bit.ly/3JhtqTR
Beutii官網：https://bit.ly/3KFHqsf
Beutii實體門市：台北三創店、新莊宏匯店、林口三井店、台中港三井店、台南三井店。