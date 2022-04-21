內外全面進化，一登場即吸眼球引起討論的BMW新世代7 Series/i7

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然北京車展延期，但BMW改採線上方式如期發表新世代7 Series與i7，而一亮相登場就隨即引起討論，其原因就是造型設計。新世代7 Series雖沒有和iX有著碩大直立的水箱護罩，但與過往相比其成長幅度也增加許多並配置發光外框，而與X7相同像似瞇瞇眼帶妝元素的分離式頭燈則是另一是覺焦點，車尾也採用品牌最新細扁的尾燈，在折線勾勒下營造出厚實視覺感。除造型轉變新世代7 Series尺碼5391mmx1950mmx1544mm也有明顯增加，由於不再提供短軸車型，因此軸距皆為3215mm。
不僅外觀新世代7 Series車室也相當精采，首先前座採用與iX相同的簡潔設計，12.3吋與14.9吋構成的曲面螢幕與iDrive 8.0系統則提供豐富且便利直覺的辨識操作效果。而後座則如先前預告配備具有8K解析度與5G的31吋螢幕，搭配可控制空調、座椅、遮陽簾的後座左右門把5.5吋螢幕，及可傾斜與無縫腿靠的後座，創造車宛如個人尊榮視聽劇院環境。另外新世代7 Series也配備自動開關車門設計，給予尊榮高貴的進出體驗。
再來動力方面新世代7 Series一口氣提供48V輕油電、PHEV與純電等多種系統，其中燃油車型規劃735i（286hp/43.3kgm）、740i（380hp/55.1kgm）與760i xDrive（544hp/76.5kgm）和柴油740d（300hp/68.3kgm）。PHEV車型則有750e xDrive（490hp/71.4kgm）與M760e xDrive（571hp/81.6kgm），在搭載18.7kWh電池下具有超過80公里的純電行駛能力。
新7 Series車型另一亮點就是純電版i7，i7 xDrive60搭載101.7kWh電池擁有544hp/76.0kgm最大動力輸出，而在400V與195kW快充下可在34分鐘將電量從10%充至80%，而充電10分鐘則能可補充170公里行駛里程，至於總續航里程在WLTP測試下有590～625公里表現。另外於2023年BMW還會帶來性能旗艦i7 M70 xDrive車型，其動力將會有著超過600hp與101kgm扭力水準。