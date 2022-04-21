含有杜鵑花酸產品　搭配防曬不可少

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吳姵萱副教授指出，杜鵑花酸學名為壬二酸（Azelaic acid），是由九個碳鏈所組成的有機化合物，由於英文名稱與杜鵑花（Azelea）相似，因此常被誤會此成分是由杜鵑花而來。事實上，杜鵑花酸是一種極弱的酸，但是它卻具有多重效果，例如：溶解角質、治療粉刺、抗發炎、抑制細菌、抗黴菌、抗腫瘤等，尤其常用於治療青春痘。
杜鵑花酸可以抑制黑色素的生成，也有抗發炎、去角質作用，可以輔助治療青春痘。吳姵萱副教授提醒，杜鵑花酸治療青春痘的原理為其殺菌和抗角質化作用，如 20％ Azelaic acid 杜鵑花酸藥膏能有效地抑制皮膚上的痤瘡桿菌和阻斷脂肪酸生成，但因屬於為藥品，必須在醫師指示、藥劑師指導下使用。
搭配抗敏乳液 緩解肌膚刺激
杜鵑花酸不會造成光敏感性，適合在白天塗抹，也不會造成細菌抗藥性，所以可以長期使用。相較於恐有造成畸胎風險的口服A酸，杜鵑花酸並無畸胎性、亦無致突變性，因此孕婦也可以使用。即使刺激性低，在使用初期仍有可能造成皮膚發癢、灼熱、脫皮、紅腫刺痛等症狀。在治療經過1～2週後，不適現象會逐漸適應而消退。
吳姵萱副教授分享，使用杜鵑花酸時，可搭配含尿囊素、甘草精、甜末藥等成分的乳液使用，因為含有油脂的乳液在緩解肌膚的效果，會比精華液或凝膠來的要好。食藥署也提醒，雖然杜鵑花酸可於白天塗抹，但也別忘了，搭配防曬一同輔助，才能給肌膚更好的防護！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53455
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