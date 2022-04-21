本土+2969　指揮中心：兒童開打莫德納、青少年打第三劑

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指揮中心表示，今日新增之2,969例本土病例，為1,458例男性、1,510例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月13日至4月21日，其中包含1,549例為無症狀感染，指揮官陳時中表示，本日中症增加6人，患者年齡落在50-90歲之間，為3男3女，因血氧濃度較低，且有慢性病史，目前住院治療中。
全台各縣市個案分佈：
- 新北市1,000例
- 臺北市663例
- 桃園市414例
- 基隆市216例
- 臺中市139例
- 花蓮縣92例
- 高雄市82例
- 宜蘭縣80例
- 雲林縣42例
- 新竹縣38例
- 彰化縣37例
- 新竹市及臺南市各34例
- 屏東縣32例
- 臺東縣22例
- 苗栗縣19例
- 南投縣10例
- 嘉義市6例
- 嘉義縣5例
- 澎湖縣及連江縣各2例
（相關疫情調查持續進行中。）
中央流行疫情指揮中心表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議於今日下午召開，會中就6-11歲兒童COVID-19疫苗接種、青少年族群（12-17歲）追加劑接種、第2次追加劑接種等議題進行討論，經評估疫苗安全性、有效性、及國內外疫情風險，參酌各國疫苗接種政策，建議如下：
一、6-11歲兒童COVID-19疫苗接種建議：
（一） 建議推動6-11歲兒童族群接種Moderna COVID-19疫苗，以降低疾病防治措施（如停課）對於兒童受教權及生理、心理發育之影響，並減少疫情傳播。
（二） 接種劑數為2劑，間隔12週，接種劑量為成人劑量之一半（50微克）。
（三） 接種作業可視家長與幼童接種意願，由地方政府衛生局指定COVID-19疫苗合約醫療院所及安排校園接種。
二、青少年族群（12-17歲）建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於最後1劑基礎劑接種後5個月，接種追加劑。
三、依目前疫苗安全性及有效性研究結果及各國接種政策，建議接種第2次追加劑對象：
（一） 65歲以上長者（即第4劑）
（二） 長照機構住民（即第4劑）
（三） 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，包含：
1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
2. 器官移植患者/幹細胞移植患者
3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者
4. 洗腎患者
5. HIV陽性患者
6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者
7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者
（四）接種時間建議與第1次追加劑間隔5個月後接種，且不論前面劑次接種廠牌，第2次追加劑可接種Moderna COVID-19 疫苗半劑量（50微克）、BioNTech COVID-19 疫苗全劑量或蛋白質次單元（如高端、Novavax） COVID-19 疫苗全劑量。
指揮中心強調，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53499
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