超尷尬！演技獲方文琳讚賞　林予晞卻不認識她是誰

東森綜合台新節目《花甲少年趣旅行》是一檔跨世代明星旅遊實境節目，每趟旅程都會由2位花甲明星+2位少年偶像結伴出遊，在正式出發時才會知道自己的旅伴是誰。旅程中，每位團員將輪番擔任一日導遊，並利用有限的預算親自規劃行程，帶領旅伴們走訪在地文化、行銷台灣，用歡笑介紹寶島上的各處美麗風景！第二趟行程找來實力派的演員李天柱、方文琳、是元介、林予晞組團出遊到新竹，而每次少年代表們都非常擔心怕認不出長輩是誰的狀況，真的發生了！林予晞與旅伴們初見面時，完全喊不出任何人的名字，被自己震驚不已的她還自嘲：「我真的有障礙。」
玉女掌門人方文琳一碰到林予晞不只秒認出她是誰，還一直盛讚她的演技，甚至給出「我好崇拜妳耶」的評價，未料林予晞當下卻是慌張到不行，不斷在腦中搜索她的名字，坦言當時「完全認不出這位漂亮姐姐是誰」。而李天柱則是被叫成另一資深演員「張國柱」，就連年齡相仿的是元介，林予晞都認不出來，還狐疑說：「是元介長這樣嗎？」各種糗況讓她崩潰喊：「通通給我剪掉！」最後為緩頰氣，林予晞用日本口音演起戲來，推託自己是日本人所以很多事都不清楚，機靈反應笑翻工作人員。而擔心自己認不出花甲或少年的是元介，則事前準備了手寫卡片和伴手禮緩解氣氛，整趟旅程中更不時用冷笑話製造「笑果」，卻頻頻遭林予晞白眼，只有方文琳願意捧場，相當逗趣。
一行人抵達方文琳安排的森林野餐景點，四人邊吃著披薩、邊暢聊著各種話題，林予晞突然提議可以到附近的猴洞步道爬山，方文琳馬上變臉：「今天是我的行程耶！」話一出口，空氣瞬間凝結，因原訂的下一個行程是跑步，方文琳擔心大家體力會負荷不了， 再三詢問：「確定嗎？」氣氛一度尷尬。最後所有人都認為不要錯過這個機會，決定一起上山觀賞大自然的鬼斧神工。
林予晞除了是位演員外，也是名專業攝影師，是元介趁機向她請教輕便好攜帶的相機款式，她也不藏私的分享自己的愛牌，還自爆曾因這款相機「徒手伸進化糞池」，她透露當時參加音樂祭，只是上個廁所，相機就不小心從高處往下掉進流動廁所的污水槽裡，那瞬間對她來說就像度秒如年，回憶當時狀況，她大笑著說：「我咬著牙就徒手伸進去大撈一圈！」坦言就算相機壞掉也無法接受它躺在穢物中，認為這樣太對不起它了，還幽默說：「它是我冒險犯難的一個證明，我為攝影做的勇敢！」不計形象的勇猛舉動，讓其他三人都佩服、讚嘆不已。此趟旅程將分別於4/23（六）、4/30（六）、5/7（六）播出。《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點 東森綜合32頻道、每週日晚間8點 東森超視 33頻道播出；每週六晚間10點於MyVideo獨家首播。（編輯：楊穎軒）