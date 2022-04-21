239萬起，Volvo新年式PHEV車系正式登台，「Volvo. RECHARGED. 電能智研所」活動同步展開

我是廣告 請繼續往下閱讀
新年式 PHEV車系包含 V60、XC60 以及 XC90 Recharge 等雙能電動車款，並新增 T8 Momentum 車型，擁有強勁 455hp/72.3kgm 最大動力、18.8kWh 電池容量、超過 80 公里純電續航力及 140km/h 純電行駛極速等進化，不只滿足消費者日常用車之全方位需求，更展現 Volvo 雙能電動科技追求突破的挑戰精神。
作為 Volvo 品牌電動化進程目標之 2025 年「50% 油電複合動力、50% 純電動」產品計劃中的要角，PHEV 雙能電動車型佔有舉足輕重的地位。結合汽油的便利、電動的綠能，成為深受全球市場喜愛的動力科技。2022 年式 Volvo PHEV 進行全面動力革新，從內燃機、電動馬達乃至電池模組設計等，為新世代 PHEV 雙能電動車款樹立全新里程碑。
本次升級以CISG 曲軸整合式啟動器暨發電機取代傳統引擎的機械增壓套件，保留渦輪增壓系統，低速搭配電動馬達，提升動力輸出順暢性。最大馬力輸出比起前一代小漲 7 匹來到 310 匹。而為讓引擎輸出曲線更為線性，Volvo 工程師為新年式車款換上功率更大的曲軸整合式啟動器暨發電機 (CISG)，由原有的 34kW 提升至 52kW，並在車輛起步或全油門進行超車時提供額外動力輸出，帶來更為暢快淋漓的加速表現。
在車室空間有限的情況下，原廠工程師重新排列電池模組換取更大的電池效率。首先將單一模組共 16 個串聯電池芯升級為 34 個串聯，原先縱向排列的 6 個電池模組也改為 3個橫列堆疊，總體電池芯的數量從 96 個提升為 102 個，在電池技術進步帶來更佳的能量密度前提下，單一電池芯容量從 34 Ah進步為 51Ah，進而創造出 18.8kWh 的電池總容量，以 XC60 為例，純電續航力高達 86 公里 (2021 年式為 50公里)，消費者可以更有效利用在日常通勤途中，降低整體油耗與二氧化碳排放量。而作為 PHEV 動力核心關鍵的電動馬達與電池組亦有感升級 ，eAWD 後軸動力心臟的電動馬達功率從 65kW 大幅提升至 107kW，可輸出扭力亦從 24.5kgm 揚升至 31.5kgm ，馬達功率提升後讓 PHEV 全車系純電行駛極速超過 140km/h。
為讓更多喜愛 Volvo PHEV 雙能電動科技的消費者能一親芳澤，國際富豪汽車特別於 4/22(周五)～4/24(周日) 三天，假松山文創園區 2 號倉庫舉辦「Volvo. RECHARGED. 電能智研所」體驗活動，透過寓教於樂的互動展演，認識 Volvo 獨有的電動車智能科技，活動期間每天上午 11 點至下午 5 點均可免費入場參觀，登錄官方 Line 帳號還可換取精美地球植栽。文創大街上亦開放登記試乘試駕最新年式 PHEV 車款，親自感受 Volvo 電動化科技的獨到之處。
國際富豪汽車正式宣布全新年式 V60、XC60 及 XC90 PHEV 車型正式上市，同步導入全新 T8 Momentum，以更實惠價格，讓更多喜愛 Volvo PHEV 雙能動力車款的消費者能輕鬆入主，敬邀貴賓親臨「Volvo. RECHARGED. 電能智研所」體驗活動或 Volvo 全台各大展示中心，一睹 PHEV 核心科技帶來的先進駕乘質感。
2022 年式 Volvo RECHARGE 車系建議售價： V60 T8 Recharge Momentum：239 萬元 V60 T8 Recharge Inscription：276 萬元 XC60 T8 Recharge Momentum：255.5萬元 XC60 T8 Recharge Inscription：292.5 萬元 XC60 T8 Recharge Polestar：326.5 萬元 XC90 T8 Recharge Momentum：339 萬元 XC90 T8 Recharge Inscription：376 萬元
「Volvo RECHARGED 電能智研所」展出資訊
日期：111 年 4月 22 日(週五)至 4 月 24 日(週日)
時間：上午 11 點至下午 5 點
地點：松山文創園區2 號倉庫
地址：台北市信義區光復南路 133 號