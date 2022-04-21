名家論壇》李兆立／防彈背心不防彈　台海戰爭怎麼辦？

我是廣告 請繼續往下閱讀
相信許多朋友也不知道，戰爭發生時到底該怎辦，畢竟過去根本沒人教過我們。但這很奇怪，我們不是日夜面臨中國嚴峻的軍事威脅嗎，怎麼沒人教大家這麼重要的事呢？
其實，許多國家都幫家家戶戶準備了一本「民防手冊」，教大家平時如何做好準備，戰時如何避難求生，內容非常明確而詳盡，日本政府甚至有專門網頁，所有救災避難資訊一覽無遺。
那我們台灣呢？在民間專家的多年呼籲，以及俄烏戰爭的危機感催化下，國防部幾天前終於首度推出「全民國防手冊」，但翻開一看卻發現防災避難資訊不足且過時，反而是一堆主管機關的QR Code整理得很完整，彷彿要民眾自己分頭去掃碼查詢。與其說是一本國防手冊，更像是一本電話簿。
好吧，台灣的民防教育看來是明顯有待加強，那國防呢？最近除了「役期是否延長」和「訓練如何優化」的討論外，我們辛苦捍衛國家安全的國軍官兵，身上的裝備是否安全合用，同樣也獲得了相當多的關注。
關於軍事裝備，相信許多人會立刻聯想到「少件掛欠撥多件挖土埋」和「高裝檢妥善率100%」等不可說的秘密。在這些黑色幽默背後，其實還隱含著影響官兵安全的切身危機。
許多基層志願役官兵陸陸續續到軍事社群及立法院陳情，2017年開始發放的新型國軍個人裝備，其實出現各種不堪使用和安全堪慮的狀況。
哪些狀況？用來保護頭部的鋼盔，並未經過凹陷測試，實際上可能反而過度凹陷而傷害顱骨；用來抵擋中國解放軍子彈的抗彈板，卻未使用解放軍的通用子彈來實際測試；用來協助射擊瞄準的光學瞄鏡，卻出現歪斜和內部刻度不符實際等情形...
個人裝備問題一籮筐，難道國防部都沒把關機制？其實當然有把關，但國軍裝備從設計、生產到驗收，都是由國防部的「軍備局」自己負責，這可能就有問題了。
有別於讓軍備局「球員兼裁判」，包括美國在內的科技先進國家，在國防產業早已施行「IV&V機制」，即「獨立驗證與認證（Independent Verification & Validation）」，從招標、發包、生產到驗收，都由第三方公正單位全程參與，以避免軍備生產錯誤或不符國際標準。
這樣一套IV&V機制，國內其實也早有倡議，但國防部依舊閉門造車，堅稱自己的軍備局最專業，最能保護官兵安全。然而，面對廣大基層在管道內外的反映如此懇切，國防部長邱國正卻動輒以「討厭靠北的」、「打擊士氣影響民心」等話語扼殺相關討論，反而更讓官兵心寒。
我們要問，國防部要大家挺國軍的同時，自己有真正挺官兵嗎？如果持續放任裝備問題不解決，當華視的台海戰爭訊息不再是烏龍的那天，這些裝備如何保護官兵安全？國軍士氣又如何維持？
真的要奉勸邱部長，國防部高舉的「重層嚇阻，防衛固守」軍事戰略，要嚇阻的，不該是說真話的基層士兵；要固守的，更不該是國軍的陳年陋習及高級將官的烏紗帽。比起繼續閉門造車，採行國際標準和IV&V機制，才是真正「保護官兵，提振士氣」的有效做法。
不然這樣，哪一位高級將官繼續堅持幫軍備局抗彈板掛保證的，就請他穿上實測，敢嗎？
●作者：李兆立／政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]