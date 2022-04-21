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【車勢星聞】陳柏霖愛Volvo綠電護地球、桂綸鎂嚮往北歐與自然共存

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-21 22:55:20

藝人陳柏霖、桂綸鎂合體出席《Volvo. Recharged. 電能智研所》新能源媒體發表會，陳柏霖準備縈繞平靜綠色與木質調植物的環保花束送給桂綸鎂，也是兩人相識以來他第一次送花給小鎂。

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【車勢星聞】陳柏霖、桂綸鎂合體出席《Volvo. Recharged. 電能智研所》新能源媒體發表。
【車勢星聞】陳柏霖、桂綸鎂合體出席《Volvo. Recharged. 電能智研所》新能源媒體發表。
陳柏霖、桂綸鎂兩人自拍攝電影《藍色大門》相識至今將近二十年，桂綸鎂提及自己相當嚮往北歐與自然共存的寧靜氛圍，十分認同來自瑞典的 Volvo 以人為本的設計理念，陳柏霖則表示「 自己是個很愛開車旅行的人，每當遇上無法言傳的美景總是希望能與朋友分享，所以選擇製程中致力於使用綠電與綠色鋼材、同時減少碳排放量的 Volvo 車款，來為環境盡一份心力 」。喜愛漫遊的陳柏霖相對重視車款的安全性與駕駛感受，而他也表示 V60 T8 Inscription 堅實穩固的車體結構與電池位置的安全設計都讓他的非常信任，而飽滿又敏銳的操控感更是激發他內心中對駕馭的渴望。其旅行車款的寬敞車室空間與雙能電動的系統也能夠滿足他隨心所至的駕駛習慣，更不用說 VOLVO 的 PHEV 雙能電動車款是市占最高、車主滿意度最高的品牌，若想跟陳柏霖一樣引領潮流千萬不能錯過。而身為 XC40 Recharge 代言人的桂綸鎂則給了由內而外全方位的讚美；首先從設計與人性科技上來說，內斂不張揚的外型搭配全新鼠尾草綠令她愛不釋手，加上車內搭載 Google 車載資訊娛樂系統，讓車子就像一部超大手機，無論是導航或是語音助理都輕鬆上手，不僅便利更科技感十足。而提到動力輸出與操控體驗時，桂綸鎂也分享近來駕駛 XC40 Recharge 時，one pedal drive 模式在多數情境下只要透過一個踏板便能平滑加速和緩緩煞車，讓她靈活地遊走在城市街道間，這都是 XC40 Recharge 所帶來的全新駕駛樂趣。

【車勢星聞】陳柏霖、桂綸鎂合體出席《Volvo. Recharged. 電能智研所》新能源媒體發表。
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