▲ Ford 北台南展示中心暨服務廠新開幕

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Ford 北台南展示中心位於台南市精華地帶，鄰近台南市政府、台南科學園區及安平人文觀光區，具備人潮和車潮的雙重地理優勢，同時更座落於省道台 17 線的重要交通動脈，對於北台南地區的 Ford 車主提供絕佳的交通便利性。建築外觀採用霧銀與深灰兩種顏色，交錯搭配展現品牌識別風格和設計層次，大面積落地玻璃窗能讓陽光自然灑落於內部空間，並以挑高設計提供舒適自在的賞車氛圍和開闊空間感。進入展示中心的第一眼即可看到 Ford 環形迎賓接待台，由專業服務顧問帶領下，在寬敞的展車區欣賞各式最新車款，並可在半開放式洽談空間和具隱蔽性的獨立洽談室。
美式休閒風格結合經典義大利 LAVAZZA 咖啡提供消費者優質體驗
Ford 北台南展示中心的客休室融貫品牌設計概念，展現活力與休閒兼具的美式風格，配置木質與和諧調性的桌椅和多功能社群共享桌，以自在溫馨的氛圍，打造舒適放鬆的交流空間，並且提供 Wi-Fi、插座和 USB 充電裝置等貼心設計，讓手機、平板電腦、筆電隨時都可充電，讓顧客在等待的同時也能上網或工作。此外，亦導入義大利百年傳奇經典 LAVAZZA 咖啡，貼心為所有前來的賞車顧客和車主帶來精緻飲品。
隨著新車銷售表現屢創新高和新車主加入，Ford 積極透過服務據點軟硬體設施的各項升級，建構出完善的品牌體驗和消費者旅程，期盼讓蒞臨的 Ford 車主與消費者體驗賓至如歸的感受。
瑞特汽車北台南展示中心暨服務廠資訊：
展示中心
服務廠
地址
台南市中華西路二段568號
服務電話
(06) 280-5599
(06) 250-0695
服務時間
周一至周日 上午 8:30 ~ 下午 9:00
周一至周六 上午 8:30 ~ 下午5:30
服務內容
新車展示、試駕體驗、購車服務、車輛保險、中古車銷售
全車系車輛保養、保險理賠協助