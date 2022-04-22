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Ford 北台南展示中心暨服務廠新開幕

▲ Ford 北台南展示中心暨服務廠新開幕
▲ Ford 北台南展示中心暨服務廠新開幕

2GameSome - 有車賞

2022-04-22 01:55:00

Ford 雲嘉南地區授權經銷商瑞特汽車升級打造符合新世代「Ford Signature」品牌規範之北台南展示中心暨服務廠，在嶄新的形象識別下提供寬敞明亮的賞車環境、客休室空間及綜合保養服務，再加上稍早盛大落成啟用的全台最大 Ford 台南新車交車中心，提供台南地區消費者和車主更完整的賞車、購車與擁車服務體驗。

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全新展示中心帶來更加完善便捷的賞車環境與售後服務體驗

Ford 北台南展示中心位於台南市精華地帶，鄰近台南市政府、台南科學園區及安平人文觀光區，具備人潮和車潮的雙重地理優勢，同時更座落於省道台 17 線的重要交通動脈，對於北台南地區的 Ford 車主提供絕佳的交通便利性。建築外觀採用霧銀與深灰兩種顏色，交錯搭配展現品牌識別風格和設計層次，大面積落地玻璃窗能讓陽光自然灑落於內部空間，並以挑高設計提供舒適自在的賞車氛圍和開闊空間感。進入展示中心的第一眼即可看到 Ford 環形迎賓接待台，由專業服務顧問帶領下，在寬敞的展車區欣賞各式最新車款，並可在半開放式洽談空間和具隱蔽性的獨立洽談室。

美式休閒風格結合經典義大利 LAVAZZA 咖啡提供消費者優質體驗

Ford 北台南展示中心的客休室融貫品牌設計概念，展現活力與休閒兼具的美式風格，配置木質與和諧調性的桌椅和多功能社群共享桌，以自在溫馨的氛圍，打造舒適放鬆的交流空間，並且提供 Wi-Fi、插座和 USB 充電裝置等貼心設計，讓手機、平板電腦、筆電隨時都可充電，讓顧客在等待的同時也能上網或工作。此外，亦導入義大利百年傳奇經典 LAVAZZA 咖啡，貼心為所有前來的賞車顧客和車主帶來精緻飲品。

隨著新車銷售表現屢創新高和新車主加入，Ford 積極透過服務據點軟硬體設施的各項升級，建構出完善的品牌體驗和消費者旅程，期盼讓蒞臨的 Ford 車主與消費者體驗賓至如歸的感受。

瑞特汽車北台南展示中心暨服務廠資訊：

 

展示中心

服務廠

地址

台南市中華西路二段568號

服務電話

(06) 280-5599

(06) 250-0695

服務時間

周一至周日 上午 8:30 ~ 下午 9:00

周一至周六 上午 8:30 ~ 下午5:30

服務內容

新車展示、試駕體驗、購車服務、車輛保險、中古車銷售

全車系車輛保養、保險理賠協助

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