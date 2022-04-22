特企／格蘭菲迪入駐台北文華東方　尊榮主題房限時登場

格蘭菲迪與台北文華東方酒店跨界合作全台唯一尊榮主題房限時登場！
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2022年，格蘭菲迪宣布獨家與頂級奢華酒店龍頭「文華東方酒店」聯手合作，推出期間限定「M.O. X Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」，為專注品味生活的旅客打造一趟極致奢華的食尚饗宴之旅，讓賓客從一踏入文華尊榮客房的那一刻，便能感受到獨一無二的尊寵享受，無論是住房備品到房內擺飾，處處可見格蘭菲迪最具辨識性的鹿頭標幟，極具設計感的空間絕對能讓貴賓享受難忘的極奢氛圍。
格蘭菲迪與台北文華東方酒店跨界合作 全台唯一尊榮主題房限時登場！
格蘭菲迪多年來秉持領路者精神，潛心於各種高年份威士忌風味的探索，陸續推出數款以「奢華系列」為名的單一麥芽威士忌，不僅有年節送禮氣派首選「格蘭菲迪21年蘭姆酒桶單一麥芽威士忌」、專為華人市場所訂製的高端宴客代表作「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」、以及點亮人生珍貴慶祝時刻的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」。
2022年，格蘭菲迪宣布獨家與頂級奢華酒店龍頭「文華東方酒店」聯手合作，推出期間限定「M.O. Ｘ Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」，為專注品味生活的旅客打造一趟極致奢華的食尚饗宴之旅，讓賓客從一踏入文華尊榮客房的那一刻，便能感受到獨一無二的尊寵享受，無論是住房備品到房內擺飾，處處可見格蘭菲迪最具辨識性的鹿頭標幟，極具設計感的空間絕對能讓貴賓享受難忘的極奢氛圍。
頂級威士忌佐餐！量身定制Bencotto雙人晚餐 浪漫品酩格蘭菲迪精選奢華系列酒款
文華東方多年來以貼心細膩的服務盛名，深獲許多國際名流的喜愛，這次格蘭菲迪主題套房為雙人住房專案，凡入住「M.O. Ｘ Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」，不僅可以擁有一晚以格蘭菲迪為主題的奢華入住體驗，還能享有連續4年榮獲米其林餐盤推薦的Bencotto義式餐廳「雙人餐酒套餐」，該套餐特別提供兩款高年份酒款(格蘭菲迪22年及格蘭菲迪23年)進行搭配，完美詮釋格蘭菲迪奢華系列的頂級風味。另外，貴賓也能在台北文華東方酒店的時尚酒吧M.O.Bar品酩住房專案貴賓限定兩款「格蘭菲迪威士忌特調」，無論是餐酒的設計還是入住細節的呈現，頂級的客製化體驗絕對讓您沉溺在微醺又舒適的奢華情境。
「M.O. Ｘ Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」已正式開放訂房，即日起至6月30日止可於文華東方官方網站訂購，每晚新台幣17,500元(未稅)，住房專案每日限量推出，務請事先訂房。喜歡威士忌的你，絕不能錯過！住房訂購資訊請見台北文華東方官方網站：https://www.mandarinoriental.com.hk/taipei/songshan/luxury-hotel/offers/dine-and-delight-with-glenfiddich
「M.O. x Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」尊寵禮遇包含：
入住寬達21坪的文華尊榮客房
雙人豐盛早餐
米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳雙人晚間套餐 (價值TWD 7,700元)，搭配品酩格蘭菲迪威士忌兩杯佐餐(格蘭菲迪22年 / 格蘭菲迪23年)
M.O. Bar兩款獨家威士忌特調「橙香」、「沁梅」各乙杯
迎賓獻禮：格蘭菲迪21年單一純麥威士忌200ml乙瓶、以及文華餅房9入手工巧克力
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！