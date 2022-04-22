有露臉的Pan Piano 「F級激辣畫面」被刷24萬次
台灣女YouTuber「Pan Piano」以露出脖子以下的部位彈鋼琴，因凹凸有致的身材、經常變換動漫人物造型，深受粉絲喜愛，目前頻道累積317萬訂閱數。近日「南半球女王」、辣模周荀仿效Pan Piano拍攝一段影片，上架1天，觀看次數已達24萬。
影片中，周荀上半身僅穿一件藍紫色蕾絲胸罩，坐在鋼琴前熟料地敲打黑白鍵，雖然只有短短6秒，但看得出來有彈琴底子，其實她從小就有音樂天分，專長為鋼琴、雙簧管，高中讀音樂班，沒畢業就跳級到新加坡攻讀國立大學音樂系，後來又考上英國皇家音樂學院，但因故回台沒去就讀。
周荀的影片除了精湛的琴藝，還有養眼的畫面，32F傲人雙峰、深邃事業線、蜂腰及牛奶肌令人難以忽視，她寫下「聽說現在彈鋼琴要這個角度這樣彈」，強調只是覺得好玩，臨時起意才拍攝，「跟上流量密碼，沒有要嗆誰的意思，線上的ytb都超認真的，你們不要開地圖炮啦！」
網友看了影片爭相留言：「這指法視角，是蕭邦再世」、「感謝殿下，世界和平」、「無聊，三個小時就關掉了」、「這影片怎麼這麼長」、「我兒子剛好缺鋼琴老師的樣子」、「我都切靜音，寧靜的享受」、「可以考慮改成由下往上拍，展現南半球女王的霸氣，同時做出市場區隔」、「這才是大賞」，有人說差點忘了她是音樂系高材生，周荀笑回：「已經誤入歧途了！」（編輯：楊穎軒）