《犯罪2》男星殺人不眨眼！自認「台灣臭豆腐」讓人害怕

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馬東石片中以拳頭痛擊壞人，私下他努力自主練習，「因為我學拳擊很久了，所以主要都是拳擊動作戲，還加上刑警壓制犯人的一些護身術。這次也需要柔道技術，因此我也學了一些柔道技術用在本作中，大家看了應該會樂在其中！」
對於續作才加入的孫錫求，被問及是否有壓力？他笑說：「我在拍攝時其實沒有什麼壓力，但現在有了！預告出來後看了留言，突然有了真實感，因為前作太成功了，我是續作新出現的角色。但一開始下定決心拍攝時是沒有壓力的。」
孫錫求雖然在片中使壞、殺人不眨眼，但拍戲時卻很緊張，「我拍攝時，馬東石前輩都會來看我演戲，這讓我十分緊張，好像有種想證明給前輩看的感覺，但和前輩對戲時又很自在，馬東石前輩又身為本作的企劃人之一，所以我就很想好好表現，我當時真的滿害怕的。」這讓一旁的馬東石十分驚訝，表示完全不知道這件事情，「我覺得他對自己的角色掌握得很好，做了很多努力！同樣身為演員，我很感謝他；身為本作製作者之一的我，也很感謝他。這雖然是我第一次和他演戲，但我覺得他和大家的默契很好！」
記者會上也回答台灣媒體的問題，問及「韓國官方在愚人節時釋出一款食物海報，演員會以什麼食物形容自己的角色？」崔貴華自認角色就像「醃黃蘿蔔」，他說：「如果把它丟到牆壁上的話，會黏得牢牢的喔！」朴志煥覺得飾演角色像「泡麵」，他說：「能自在地吃，隨時都能吃，隨便吃都可以。」孫錫求則形容「姜海相」是大家想避開的角色，所以覺得很像「臭豆腐」或「醃魟魚」；馬東石則表示：「『馬錫道』」就像是『麻辣燙』般的人物，我本人則像是泡麵一樣，理由跟朴志煥一樣！」《犯罪都市2》5月20日在台上映。