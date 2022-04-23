打破「後母魔咒」，徐若瑄怎麼做到的？

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在童話故事裡，「後母」是屬於外來者的設定，註定和繼子繼女們格格不入。
但徐若瑄打破了這個刻板印象，她2014年嫁給新加坡商人李雲峰，便與兩名繼女同住，感情相當好，是女兒們眼中「最稱職的母親」。她是如何做到的呢？
注重女兒隱私
徐若瑄曾被網友罵，說臉書上只放親生兒子Dalton的照片，根本就不愛兩個女兒。對此，她認為兩個女兒已經到了青春期，這時候的少女都會注重自己的形象，「每次如果要發女兒的照片，每一張我都是需要詢問過女兒的同意才會發，這是我該做的基本尊重，所以也就不會太頻繁。」
盡心盡力撫育兒女長大的父母，容易陷入一種「精神未斷奶」現象。
有些父母心中，小孩子無論年紀多大，在他們眼裡都是「小孩子」，都是需要操心跟照顧。哪怕孩子長大了、擁有獨立思考能力，他們也會擔心小孩做不好事情、不願意讓小孩跌跤，抱著一種「為你好」的心態，對孩子進行觀念與行為上的管控。
對筆者來說，這件事並無對錯，畢竟父母的出發點肯定都是「愛」呀！
只是他們忘了，太過強烈的情感依附，容易造成孩子們的心理壓力，甚至會連帶影響到他們未來的擇偶標準跟處事方式。
心理學家阿德勒認為，父母必須要謹記：小孩跟自己都是「個體」，都會根據環境、人際等事件，延展出屬於他們獨特的價值觀。對於孩子的成長，父母必須要有「適應分離」的勇氣，以及給孩子完整的自主權及隱私權。
筆者大膽假設，就是因為身為「後母」所產生的身份認知，使徐若瑄能與女兒們保持著適當的距離跟界線，在教育她們的同時，又能確保她們發展自我。而這樣相互尊重的互動模式，最後反而讓女兒們更加信任、信賴她。
時時告訴女兒：妳們很重要
給予女兒們隱私的同時，徐若瑄仍舊不會忘記讓她們知道：媽媽還是很在乎妳們。
為了接送女兒上下學，徐若瑄特地去考駕照；她經常會舉辦家庭聚會，會後都會堅持照全家福，為家庭建立「儀式感」，讓身為家中的一份子都能感受到重要性；她會幫女兒們綁麻花辮，跟女兒們聊天，睡前給她們晚安吻。
甚至，在剖腹產下兒子後，徐若瑄將小孩命名為Dalton，也是源於兩個姊姊一個叫Clara，一個叫Elisha，而Dalton則夾在她們中間成為「C、D、E」，象徵三個小孩，一個都不能少。
她分享與孩子的相處之道：「小孩很單純，他們需要被關愛，孩子的感受很直接，只要真心對待，他們會知道。當他們願意把心交給你時、你會感受到幸福。」
即便不是親生，但徐若瑄對女兒流露出的關心與愛，卻是無比真實，這是騙不了人的。
筆者見到網友評價，說徐若瑄「很努力」想做一個好後媽，但如果真心愛小孩，怎麼會自己說自己「努力」呢？照顧小孩，不就應該理所應當、發自內心，還需要努力？
當然要努力呀，只要當過媽媽的人便會知道：很多時候，那種「努力」養育孩子的原始驅動力，恰恰就是來自「無私的愛」。
很多時候，我們對待自己的方式都沒有比對待孩子好。
舉例來說，有的父母會抽煙、喝酒、講髒話，但他們會為了不讓小朋友小小年紀就認為抽菸喝酒很正常、怕傷害孩子健康，於是便會盡力克制、以身作則，有的父母還為此戒菸了。
但要長期吸菸喝酒的成年人馬上戒掉壞習慣，並不是一件容易的事情，必須要透過身心靈極大的「努力」才能做到，但他們竟然為了小朋友做到了，這不就是一種愛的展現？
想讓小孩過得比自己好、擁有良善的品格，父母必須用心教育，但又要常常警惕自己不要過度投入，不要剝奪孩子的自主權。
筆者不免嘆息，光是維持上述的比重平衡，都是得靠「努力」才能做到的。
對於那些努力想把孩子的品格教育好的父母，筆者是尊敬的，但還是希望他們努力之餘，也千萬別太用力了，免得讓自己無法喘息。
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