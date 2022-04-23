吃豆腐配皮蛋算外行！他加「1罐」口感超嫩：阿嬤的絕活
「豆腐」是台灣料理中不可或缺的食材之一，除了像是嫩煎豆腐、皮蛋豆腐等等，都是不少人家中常煮的家常菜，但你知道豆腐除了配皮蛋以外，還有什麼吃法嗎？近日，就有網友分享自己吃豆腐的獨門吃法，沒想到貼文引發廣大迴響，不少人都紛紛讚賞「這樣真的超好吃」、「人生值得嘗試看看」、「這也是阿嬤教過來的絕活」。
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「之前看到有人用嫩豆腐當豆花吃，我也來學學看，第一次做出來的時候，家人還以為我在瞎鬧，沒想到吃起來竟然是可以的！就是一盒嫩豆腐加上綠豆薏仁罐，可以分成兩碗來吃，感覺是今年夏天的點心好選擇欸！」
貼文一出，網友紛紛回應「........沒看過有人這樣吃」、「原來可以這樣吃＝＝真的長知識」、「真假的啦！原來可以這樣吃喔」、「看來只配皮蛋的我算外行了，佩服妳的吃法」、「又學到豆腐的神奇吃法了，竟然可以變成甜點」、「看完有種分不清豆花跟豆腐的差別」、「這個好像很久以前有流行過，用豆腐替代豆花這個作法，我覺得用花生牛奶最搭」。
另外，也有不少內行老饕表示「我外公以前會這樣用給我們吃，跟豆花真的滿像的！」、「豆花跟豆腐，都是黃豆做成的…吃起來當然差不多口感哦！豆花煮好之後冰到冰箱也會變成比較扎實的口感！」、「真的是可以這樣吃沒錯，我家是加入罐裝花生牛奶！超好吃」、「我會買紅豆湯加豆腐耶，冰冰的超好吃」、「阿嬤也都教我們這個絕活，我家是加入花生牛奶，或者自煮黑糖水，嫩嫩涼涼的超好吃」。（編輯：張嘉哲）