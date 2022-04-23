野餐日新輕食！美國豬肉變身台美混血「豬美美刈包」

美國肉類出口協會今年首次參加VOGUE風格野餐日，舉辦「2022豬美美的真心話野餐派對」，在今（23）日野餐活動中，邀請AIT美國在台協會農業組組長王睿珂Erich Kuss、台美混血名模佟凱玲Kylie，以及暖男主廚星淵，使用美國豬肉與聯名食材，製作「豬美美刈包」等野餐輕食料理，展現美國豬肉的料理風貌。
一年一度的VOGUE風格野餐日今（23）日在新北市大都會公園登場，美國肉類出口協會今年首次跨足參與，將美國豬肉以野餐輕食的面貌呈現，推出品項包括美國烤豬肋排、美國香煎豬排和美國煙燻香腸，並結合台式小豬造型刈包，創造出「台美混血」的時尚野餐輕食。
野餐派對上，料理達人也是知名暖男主廚星淵，親自示範如何使用美國豬肉與台灣經典小吃刈包結合，由於美國豬隻是吃玉米、大豆等穀物長大，肉質健康鮮甜，主廚淋上辛香料等多層次風味醬汁，加入玉米片增添酥脆的口感，同時搭配美國豬肋排、煙燻香腸和美式家常菜馬鈴薯泥，加上獨具創意的「豬美美刈包」，展現風格與美味兼具的野餐料理。
美國肉類出口協會也在現場設置豬美美大型拍照打卡區，營造美式創意風格的「豬美美真心話野餐派對」，參與回答美國豬肉小知識QA有獎徵答與電流急急棒機智問答等活動，成功闖關就能獲取限量200組的「豬美美刈包野餐盒組」。