PGO 絕版倒數彪虎爆熱潮！89,900 元加延五月底
PGO 因應虎迷需求，特例於官網開團推出限時限量專案，現金購車享有空前絕後優惠新台幣 89,900 元（不含牌險），自推出就引發車友熱烈討論，甚至還有父子檔一起購入，打算一起騎車完成環島夢想。響應好評，自即日起絕版倒數彪虎團限量專案延長至 111/05/31，售完為止。
Tigra 150 ABS 搭載 PGO 渦旋式冷卻技術（Vortex Cooling Technology），配置世界級大廠 Bosch 噴射系統，此外，BOSCH ECU 系統搭配液晶智慧儀表，除了顯示引擎及環境資訊外，更能依據車輛在行駛中所面對各種狀況，精準掌控行車狀態，發揮最佳騎乘效率，加上 ECU 還能隨時監控引擎資訊，異常時進行主動降載機制，用最聰明方式來保護引擎。為了搭配水冷引擎的超強動力，Tigra 在懸吊操控運用強化型雙翼倒 Y 式車架，配備雙碟煞系統及無段式氮氣後雙避震器，提供更優異的操控力，在安全性上 BOSCH ABS 防鎖死煞車系統更是讓這匹猛虎跑得快且煞得住。
PGO Tigra 150 主打運動性能，搭配上最強馬力的水冷動力心臟，除了在年輕人口中贏得性能「神車」等懾人稱號，更多次獲得 FIM 指名為亞洲盃機車道路賽台灣站指定比賽用車，超強水冷的動力與絕佳的操控性能備受肯定！
PGO 摩特動力官網首次祭出限時搶購活動，虎迷們可以把握機會，趕快下單以免向隅。搶購傳送門