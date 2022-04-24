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Toyota一車一樹造林有成 2022年種植將破65萬棵

▲ Toyota一車一樹造林有成 2022年種植將破65萬棵
▲ Toyota一車一樹造林有成 2022年種植將破65萬棵

2GameSome - 有車賞

2022-04-24 18:55:00

受地球暖化影響，近年來台灣海岸線不斷向內退縮，國土流失、生態破壞，搶救海岸線成為刻不容緩的任務。和泰汽車從 2017 年 4 月開始，展開「Toyota一車一樹」公益計畫，每售出一台 Toyota 新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。五年來累積種植超過 57 萬棵樹，種植面積達 180 公頃，減少 14,277 公噸的二氧化碳，相當於 37 座大安森林公園的年吸碳量。

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Toyota 一車一樹於 4/22 世界地球日首踏澎湖海岸造林， 與澎湖縣政府、慈心有機農業發展基金會於澎湖五德社區舉辦植樹活動。
Toyota 一車一樹於 4/22 世界地球日首踏澎湖海岸造林， 與澎湖縣政府、慈心有機農業發展基金會於澎湖五德社區舉辦植樹活動。

回顧海岸造林歷程，要在貧瘠的沿海沙丘土壤上造林，並不是一件容易的事，Toyota 一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行 3 年的護樹計畫，包含選擇耐旱樹種、規劃造林期程、研發水寶盆種植工法、定期巡視補水等行動，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。

複製成功造林經驗，於世界地球日前進澎湖，支持離島海岸造林

5 年來 Toyota 一車一樹成果豐碩，除了持續於沿海植樹外，也積極擴展植樹經驗至更多造林不易的場域。2021 年首踏離島金門，種植 24,200 棵樹苗，有效提升樹苗存活率由1成到7成，此成功經驗也在今年橫展至菊島澎湖。澎湖受限於岩盤地質，土壤貧瘠植物根系發展受限，且冬季受強勁東北季風威脅，海岸造林面臨多年困境。因此 Toyota 一車一樹於 2022 年世界地球日前進澎湖，贊助澎湖林務所海岸造林，由和泰汽車捐贈 2,500 個水寶盆、慈心有機農業發展基金會提供技術指導，澎湖縣政府負責三年樹苗養護作業，計劃於澎湖種下 5,000 棵樹苗，期望透過三方資源整合與技術共享，打造澎湖海岸線綠色長城。澎湖縣政府也特別於 4 月 22 日世界地球日在澎湖五德社區舉辦植樹活動與合作造林簽約儀式，與當地居民共同攜手種植 400 棵樹苗。

澎湖縣議會劉陳昭玲議長（左一）、澎湖縣賴峰偉縣長（左二）、和泰汽車 Toyota 車輛營業本部韓志剛協理（右二）、財團法人慈心有機農業發展基金會蘇慕容執行長（右一）與澎湖居民一起攜手種植 400 棵樹苗。
澎湖縣議會劉陳昭玲議長（左一）、澎湖縣賴峰偉縣長（左二）、和泰汽車 Toyota 車輛營業本部韓志剛協理（右二）、財團法人慈心有機農業發展基金會蘇慕容執行長（右一）與澎湖居民一起攜手種植 400 棵樹苗。

Toyota 推出「植樹方塊挑戰遊戲」，邀請民眾線上共同植樹，守護台灣海岸線

今年 Toyota 一車一樹將突破 65 萬棵種植，為了擴大影響力，匯聚更多人的支持，Toyota 在 4 月 22 日世界地球日，於 Toyota Taiwan FB 粉絲團重磅推出「Toyota 一車一樹 植樹方塊挑戰」遊戲，以創新、趣味小遊戲，號召網友一起進行線上植樹挑戰，種植最多樹木之玩家將能獲得神秘植樹謝禮，期望能借勢網路社群的力量大量擴散，帶動大眾的熱血，以行動加入海岸種樹的行列，為讓下一代有美好的永續環境共同努力！

Toyota 於世界地球日推出「植樹方塊挑戰」趣味遊戲，號召民眾線上共同植樹>
Toyota 於世界地球日推出「植樹方塊挑戰」趣味遊戲，號召民眾線上共同植樹>
「Toyota 一車一樹 植樹方塊挑戰」遊戲網址

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